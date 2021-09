OTTAWA, ON, le 13 sept. 2021 /CNW/ - La Communauté de pratique canadienne (CdP) sur les traumatismes sexuels liés au service militaire (TSM), formée de chercheurs, de cliniciens, de décideurs issus du milieu universitaire, du gouvernement et d'organismes intermédiaires, ainsi que de représentants de personne ayant vécu certaines expériences, aborde l'automne avec les deuxième et troisième webinaires de sa série de symposiums virtuels portant sur les questions d'inconduites sexuelles et de traumatismes sexuels liés au service militaire. Lien d'inscription : santementaleancienscombattants.ca/a-propos/evenements/symposium-tsm/

La série d'événements a débuté le 3 juin avec un webinaire intitulé Évolution du débat sur les inconduites sexuelles et les traumatismes sexuels liés au service militaire : une introduction; il s'agissait de la première étape vers la mise en commun des connaissances qui appuieront les actions visant à améliorer la situation des militaires actifs et des vétérans qui vivent des TSM.

Les deux prochaines séances, qui se tiendront les 16 et 23 septembre, porteront sur Les services et les mesures de soutien destinés aux personnes touchées par les inconduites sexuelles et les traumatismes sexuels liés au service militaire. Le symposium se conclura avec une discussion intitulée La voie vers l'avenir, qui prendra la forme d'une conversation entre le vice-amiral C.A. Baines et Mme Lori Buchart, Ph. D. et survivante. Cet événement sera suivi d'un panel de discussion portant sur les expériences vécues par Colten Skibinsky, Sam Samplonius et Maggie Van Tassell, qui ont tous subi des traumatismes sexuels liés au service militaire.

Mme Margaret McKinnon, Ph. D., coprésidente de la CdP TSM, affirme que cette discussion s'avère opportune et nécessaire en cette période où le public porte attention à ce problème. « Pour les personnes touchées par les TSM, ce symposium sera l'occasion d'entendre des récits illustrant les répercussions durables des TSM et d'en apprendre plus sur les mesures de soutien qui sont offertes. » [traduction]

L'autre coprésidente de la CdP TSM, Mme Alexandra Heber, Ph. D., fait écho à ces propos en soulignant que l'organisation de ce symposium a pour but d'améliorer la compréhension, de renforcer le soutien et les services, et d'orienter les politiques relatives aux TSM. Mme Heber ajoute qu'elle est satisfaite des récentes déclarations des hauts responsables de Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale, qui reconnaissent la nécessité d'apporter des changements.

Pour Mme Lori Buchart, Ph. D., présidente de It's Not Just 700 (INJ700), un organisme qui œuvre pour soutenir les personnes touchées, il est prioritaire, pendant ce processus, de faire entendre les voix des personnes ayant vécu de telles expériences. Ancienne réserviste, Mme Buchart affirme que « ces discussions doivent avoir lieu, car elles permettront de sensibiliser les Forces armées canadiennes et de s'assurer que la conception des changements nécessaires soit un travail de collaboration. Ainsi, les fils et les filles du Canada seront à l'abri de toute inconduite et les FAC pourront se concentrer sur leur mandat, alors que le Canada et ses alliés traversent des périodes d'incertitude au pays comme à l'étranger. » [traduction]

Ce symposium en trois parties est organisé par l'Université McMaster et le Centre d'excellence sur le TSPT, tous deux membres de la CdP TSM, et bénéficie du financement supplémentaire offert par le programme Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité (MINDS).

À PROPOS DE LA CDP TSM : La Communauté de pratique canadienne sur les traumatismes sexuels liés au service militaire (CdP TSM) vise à mieux comprendre les problèmes et les lacunes associés aux TSM et à accroître la sensibilisation à cet égard, en particulier dans les domaines de la recherche, des politiques et des traitements. Les membres de la CdP TSM sont des chercheurs, des cliniciens, des représentants de la collectivité ainsi que des spécialistes de l'élaboration des politiques issus d'universités, de ministères gouvernementaux et d'organismes intermédiaires au Canada. Son objectif est essentiellement d'améliorer les services ainsi que la vie des militaires et des vétérans touchés par des traumatismes sexuels liés au service militaire.

