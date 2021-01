La conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire est maintenant lancée!

QUÉBEC, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière du lancement de la conversation nationale sur l'aménagement de nos territoires. Pour ce lancement, une première rencontre avec les 15 membres du comité consultatif a eu lieu hier en après-midi.

Grâce à cette conversation, il sera possible d'établir des objectifs communs et ainsi définir les assises d'une vision moderne et harmonieuse de l'aménagement du territoire au Québec, qui aboutira à une première Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Le développement de milieux de vie durables, de qualité et en santé sera au cœur de cette Stratégie et des actions ciblées par celle-ci. Les travaux d'élaboration de la Stratégie se dérouleront sur une période de 15 mois.

Dans le cadre de cette démarche, le gouvernement du Québec consultera de nombreux acteurs dans les régions de même que les citoyens. Ainsi, la population, les milieux municipal et universitaire, les nations autochtones ainsi que les associations et les groupes impliqués dans le développement de notre territoire seront conviés à prendre part à une série d'échanges. Tous pourront faire connaître leur vision et leurs attentes. Les fruits de cette démarche de consultation serviront à poser les bases de cette Stratégie.

« Au cours des dernières années, plusieurs événements nous ont conduit à nous poser de plus en plus de questions sur la façon dont nous habitons notre territoire, dont nous le développons. Pensons à la pandémie, aux nouvelles réalités climatiques, aux préoccupations grandissantes en matière de mobilité et de développement durable. Chaque municipalité, chaque région a ses propres particularités, ses propres couleurs, tout comme les gens qui y vivent. C'est pourquoi je suis heureuse que nous travaillions ensemble pour élaborer la Stratégie. Travaillons autour de ce qui nous rassemble, la fierté qui nous habite à l'égard de notre territoire, et bâtissons ensemble le cadre qui nous permettra de développer de manière cohérente notre Québec de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Un comité consultatif, composé des représentants des milieux municipal et associatif ainsi que de la société civile, a été mis en place afin de conseiller le gouvernement lors des différentes étapes de l'élaboration de la Stratégie. Une première rencontre de ce comité s'est tenue le 26 janvier 2021.

De plus, un séminaire regroupant plusieurs chercheurs et experts en aménagement du territoire est en cours. Les échanges menés dans le cadre de cet évènement permettront d'enrichir les réflexions collectives qui s'entament.

Des laboratoires d'innovation permettront à un très grand nombre d'acteurs de la société civile et du milieu municipal de participer à la réflexion.

Pour plus d'informations sur le déroulement des travaux qui alimenteront l'élaboration de la Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires, consultez quebec.ca/gouv/politiques-orientations/urbanisme-amenagement-territoires/.

