La construction d'Origine - Habitation durable est officiellement lancée par District Atwater à Verdun

MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, Alexandre Forgues de District Atwater a lancé, en présence de la députée de Verdun, Madame Isabelle Melançon, du maire de Verdun, M. Jean-François Parenteau, ainsi que d'un représentant du bureau de l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et Procureur général du Canada, la construction du nouveau projet de 64 unités à l'angle du boulevard LaSalle et de la rue de l'Église. Sur le lieu même de la naissance de Verdun, Origine - Habitation durable est le fruit d'une consultation citoyenne participative, la première de l'histoire de Verdun en amont d'un projet privé. La construction qui débute officiellement ce matin durera un an et permettra de revitaliser un terrain laissé vacant depuis de nombreuses années.

« C'est la concrétisation aujourd'hui de plus de cinq années de travail. C'est émouvant pour notre équipe de voir leur travail prendre forme. Je tiens également à remercier tous ces acheteurs et locataires commerciaux qui ont démontré un grand engouement pour un projet qui sort de l'ordinaire », souligne Alexandre Forgues. Le projet Origine s'est même vendu à 92 % en quelques semaines. Six unités sont présentement offertes à la vente.

La députée de Verdun, Madame Melançon s'est réjouie : « Je suis contente d'être ici. C'est le genre de projet immobilier novateur qui illustre vraiment ce que Verdun représente pour Montréal et au Québec - un symbole de qualité de vie et de consultation du milieu ».

Monsieur Parenteau, Maire de l'arrondissement, a quant à lui affirmé : « En tant que Verdunois, je note toute l'effervescence de ce coin-là et j'en suis fier ! C'est un beau projet qui se rajoute à la revitalisation amorcée. Avec la nouvelle plage qui vient d'ouvrir, le rajeunissement de l'auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard en cours, le nouveau centre aquatique qu'on attend et l'agrandissement et la modernisation prévus de l'Hôpital de Verdun, ça va complètement changer notre entrée de ville ».

L'événement de ce matin a également permis d'annoncer la signature officielle de la première location commerciale, tandis que d'autres négociations sont en cours. Rappelons que le rez-de-chaussée d'Origine - Habitation durable compte au total 14 000 pieds carrés commerciaux de catégorie AAA dans un environnement exceptionnel, au coin de l'Église et du boulevard LaSalle, permettant un accès rapide au centre-ville tant en voiture, par l'A10, qu'en transport en commun.

C'est donc à cet endroit que Monsieur Gilles Lamoureux, entrepreneur bien connu à Verdun, opérera une franchise l'Œufrier - Boufferie de ville dès novembre 2020. « C'était pour moi tellement logique de m'installer là, pour toute la visibilité offerte. L'hôpital, l'entrée de ville, la plage, ça amène beaucoup d'achalandage, imaginez ce que ça va être quand l'auditorium va rouvrir. Je ne suis pas le premier commerçant à l'avoir vu. »

L'audace de construire mieux ensemble

Né de la volonté d'Alexandre Forgues de construire un projet durable et rassembleur, Origine résulte d'une consultation citoyenne participative qui a rassemblé plus de 120 personnes en juillet 2017. Selon le développeur, les échanges avec les citoyens de Verdun lui ont permis de bonifier le projet pour bien l'ancrer au cœur du quartier et de son développement.

Tout comme il l'a fait dans le passé, le développeur s'inspire des meilleures pratiques pour contribuer à la densification verte de Verdun, éliminant un îlot de chaleur. Le choix des matériaux et revêtements pâles, l'important verdissement des surfaces, la récupération des eaux de pluie ainsi que le respect des principes mis de l'avant par les grandes certifications sont quelques exemples des efforts déployés par Alexandre Forgues pour construire de façon plus durable.

Origine -- Habitation durable en quelques lignes

Déployé en une seule phase, Origine - Habitation durable proposera à la fois des condominiums d'une chambre à cinq chambres et des maisons de ville sur deux étages, afin de répondre aux divers styles de vie. Inspiré de l'architecture Bauhaus, cet immeuble de 6 étages, à échelle humaine, se démarque, entre autres, par un léger décalage d'un niveau à l'autre. Chaque unité se caractérise par une luminosité abondante et une utilisation optimisée de l'espace, en plus d'une adaptabilité et d'une modularité incomparables.

Les occupants bénéficieront de l'architecture vivante composée des jardins suspendus et de 20 arbres intégrés verticalement au projet grâce à la technologie de Biotop Canada, faisant ainsi d'Origine un exemple d'intégration des principes de la biophilie. Pour les occupants et les gens du quartier, les vastes terrasses extérieures ainsi que les espaces couverts uniques permettront à tous de mieux vivre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du projet.

Origine comprend également 14 000 pieds carrés d'espace commercial disponible à la location dans un emplacement Triple A. Il s'agit d'une opportunité pour des commerces de proximité de s'installer dans ce milieu de vie exceptionnel.

À propos de District Atwater

Lauréate de nombreux prix, District Atwater est une entreprise montréalaise spécialisée dans le développement responsable de copropriétés depuis plus de quinze ans. Solidement implantée dans le Grand Sud-Ouest de la ville, l'entreprise propose des espaces de vie au design intelligent, écoconçus et entièrement repensés pour être parfaitement adaptés à la vie en milieu urbain.

À propos d'Alexandre Forgues

Développeur d'espaces de vie et passionné des écosystèmes urbains, Alexandre Forgues, l'entrepreneur derrière District Atwater, souhaite briser le stéréotype de sa profession et contribuer au mieux-être du milieu. Pour ce faire, il place le quartier, son histoire et ses résidents au cœur de son processus créatif, en s'engageant dans un dialogue honnête. Sa mission est de bâtir des projets réunissant design architectural de qualité, considérations des communautés d'accueil et pratiques environnementales novatrices. En s'investissant activement dans la communauté, il met son savoir-faire au profit de ses concitoyens pour l'amélioration de la qualité de vie locale.

Pour plus d'information sur le projet, consultez le www.originehabitation.com

