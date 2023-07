La construction d'AERA Saint-Hilaire, le tout premier projet SIGNATURE de la marque, est officiellement lancée par Momentum 1

SAINT-HILAIRE, QC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - En compagnie de monsieur Marc-André Guertin, maire de la ville de Saint-Hilaire, les associés et partenaires de Momentum 1, dont Kastello Immobilier et Groupe Costa, ont procédé cet après-midi à la cérémonie de pelletée de terre du AERA Saint-Hilaire. Il s'agit de la plus récente addition à leur gamme de projets résidentiels AERA sur la Rive-Sud qui compte déjà AERA Saint-Constant, AERA Saint-Thomas, AERA Sacré-Cœur et AERA Saint-Bruno.

Adapté à son nouveau milieu d'accueil et sis au pied du majestueux Mont-Saint-Hilaire, AERA Saint-Hilaire offrira dès l'été 2024 une expérience locative humaine au cœur de la nature. Le complexe de prestige se déclinera en seulement 143 condominiums locatifs de grande dimension répartis entre 2 bâtiments de 4 étages, interconnectés par un élégant et spacieux hall d'entrée, avec un stationnement souterrain privé.

Monsieur Guertin maire de Saint-Hilaire s'est réjoui de cette nouvelle offre : « Cette pelletée de terre significative annonçant le début des travaux de Aéra Saint-Hilaire arrive quelques jours après le traditionnel jour du déménagement. Avec la rareté de ses logements locatifs et son faible taux d'inoccupation, Mont-Saint-Hilaire accueille ce projet avec grand enthousiasme. Momentum 1 a fait preuve d'une belle collaboration afin d'intégrer ce projet dans le paysage hilairemontais, à proximité du transport collectif et du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Il s'agit d'un projet moderne, porteur pour la région. »

Avec ce nouveau projet, Momentum 1 rehausse l'offre locative disponible à Saint-Hilaire et sur la Rive-Sud. « Tout est pensé en fonction du bien-être des résident.e.s, la nature et le confort font partie de notre ADN; cette philosophie est appliquée à travers l'architecture, mais surtout le design. Les espaces communs et les condos locatifs particulièrement spacieux et fenestrés ont été conçus et réfléchis au-delà de tout ce que nous avons fait auparavant - on rehausse notre propre niveau de jeu! Le projet a été conçu pour se démarquer et créer un sentiment de paix et de raffinement, » d'ajouter Elian Sanchez, associé. Bien que AERA Saint-Hilaire vise une grande diversité, le développeur demeure convaincu que la clientèle mature qui vend sa propriété sera particulièrement sensible aux efforts mis de l'avant pour satisfaire tous ses besoins.

À moins de 3 km de la gare de train et à proximité de l'A20, AERA Saint-Hilaire est entouré de pistes cyclables et des nombreux attraits de la municipalité. Tout comme les autres projets immobiliers de la même marque, cette déclinaison proposera une panoplie de services et d'inclusions d'inspiration hôtelière à sa clientèle, en plus de vues spectaculaires sur la montagne.

Le mieux-être, tant du corps que de l'esprit, est également une valeur mise de l'avant par Momentum 1. La communauté du AERA Saint-Hilaire bénéficiera d'un accès à la télémédecine et d'un service de conciergerie élite. Pour stimuler l'esprit et apaiser l'âme, un artiste local a été spécialement mis à contribution pour concevoir des œuvres inspirées des valeurs de la marque.

Afin de satisfaire une clientèle active aux goûts recherchés, AERA Saint-Hilaire mettra à sa disposition une pratique suite des invités, une salle de réception pouvant accueillir 30 personnes, un espace lounge/billard, une bibliothèque communautaire, un espace dédié au télétravail, un gymnase complètement équipé, un atelier de travail pour bricoler, un espace de toilettage canin et un autre pour lave-auto, sans oublier la majestueuse terrasse extérieure inspirée des meilleures stations balnéaires.

On compte parmi les partenaires ayant contribué à la conception de l'expérience client : GMAD - Groupe Marchand Architecture Design Inc., Maison Corbeil, Ligne Roset ainsi que l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec (ITHQ).

Pour parcourir le projet en primeur : https://aerasthilaire.com/

À propos d'AERA Saint-Hilaire

Au pied du Mont-Saint-Hilaire, AERA veut immerger ses occupant.e.s dans un écrin de verdure, tout en leur offrant les atouts des commodités et producteurs locaux à proximité. Destiné aux épicurien.ne.s les plus exigeant.e.s, le projet offrira un milieu de vie enrichissant et dynamisant. À proximité d'une multitude d'activités, une vie agréable pourvue d'une foule d'avantages bonifiera tous les aspects du quotidien de la communauté d'AERA Saint-Hilaire. Respirez l'espace!

À propos de Momentum 1

Cabinet-boutique en développement immobilier locatif, Momentum 1 ose développer des projets ambitieux, fructueux et bénéfiques pour les communautés dans lesquelles elle s'investit. L'entreprise en plein croissance développe et gère un parc immobilier moderne et de grande qualité en misant sur une vision de développement durable. S'appuyant sur de solides partenariats, elle sait harmoniser les forces vives qui l'entourent au profit d'une vision commune, dans la réalisation de projets à succès.

SOURCE Momentum 1

Renseignements: Catherine de Grandpré, Chargée de projet, Communications et Relations avec le milieu, Momentum 1/AERA Saint-Hilaire, 514 705-8838