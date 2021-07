HAIKOU, Chine, 16 juillet 2021 /CNW/ - Hainan est une destination de voyage familiale bien connue en Chine, et les vacances d'été coïncident avec la haute saison de tourisme à Hainan. L'activité de promotion conjointe « Child' YOUNG Happy in Summer in Hainan » de 2021 a été lancée officiellement du 14 juillet 2021 au 15 juillet 2021.

Le point culminant de cette activité de promotion conjointe fut la (deuxième) Conférence mondiale sur les voyages de recherche de 2021, dont le thème était « Hainan allie le plaisir et l'apprentissage - ajoutez Hainan à votre armoire de livres » et qui s'est tenue à Haikou, dans la province de Hainan, en Chine.

La Conférence mondiale sur les voyages de recherche de 2021, ayant pour thème « Hainan allie le plaisir et l'apprentissage - ajoutez Hainan à votre armoire de livres », a été organisée à Haikou, dans la province de Hainan en Chine, du 14 juillet 2021 au 15 juillet 2021.

Ng YenYen, ancien ministre du Tourisme national de Malaisie, Franz Wolfgang Eder, ancien directeur de la Division géologique de l'UNESCO, Long Yongtu, négociateur en chef pour l'accession de la Chine à l'OMC et ancien vice-ministre du ministère du Commerce extérieur et de la Coopération économique, ainsi que des experts, des universitaires et des centaines de représentants de l'industrie de treize pays et régions du monde entier ont été invités à assister à la conférence en ligne et hors ligne.

La conférence était organisée conjointement par le ministère provincial du Tourisme, de la Culture, de la Radio, de la Télévision et des Sports et la Word Research Travel Organization (WRTO) de Hainan.

Les activités de promotion de la série « Hainan allie le plaisir et l'apprentissage - ajoutez Hainan à votre armoire de livres » ont rassemblé des experts et des universitaires du domaine des voyages de recherche, des fournisseurs de services de voyages de recherche ainsi que des représentants des organismes de l'industrie au pays et à l'étranger afin d'étudier la tendance au développement des voyages de recherche à l'échelle mondiale. La conférence a eu lieu hors ligne avec l'audio en temps réel en ligne. Il s'agissait d'une conférence principale ainsi que de deux réunions de forum parallèles. Au cours de la conférence, du contenu comme le « Livre blanc sur le développement des voyages de recherche à Hainan », le matériel pédagogique de planification de la WRTO et les dix meilleures routines de voyage de recherche de qualité de Hainan a été publié. La WRTO a également autorisé le premier lot de bases de voyages de recherche certifiées et a organisé un partage de thèmes.

La conférence a également organisé deux forums parallèles, à savoir « Les voyages de recherche favorisent la communication interculturelle mondiale et la formation des adolescents dans le cadre des ports francs » ainsi que « L'exploration de la culture océanique et l'innovation pour l'éducation du futur ». Ces forums se sont concentrés sur la future tendance de développement de la recherche de voyage dans la province de Hainan. Ils ont aussi systématiquement analysé l'importance des voyages de recherche pour la formation des adolescents dans le contexte des ports francs et recherché des opportunités pour le développement de l'industrie des voyages de recherche dans la province de Hainan à l'avenir.

Au cours de la conférence, deux groupes d'invités ont été organisés pour étudier les cours sur les voyages de recherche à Haikou et à Qionghai. Les invités ont fait une analyse complète des cours sur les voyages de recherche personnalisés pour Hainan par la WRTO afin de partager les réalisations en matière de développement des voyages de recherche.

