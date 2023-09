SHANGHAI, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Organisée par le gouvernement municipal de Shanghai et soutenue par l'UNESCO et la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO, la Conférence mondiale des villes de design 2023 (WDCC2023) a été officiellement ouverte le 26 septembre. Avec le thème « Design sans frontières, création de toute diversité » et la mission de « Construire une plate-forme mondiale de coopération et d'échange en matière de design, explorer la voie d'un développement de haute qualité orienté par le design et promouvoir des villes et une vie remplies de design », cette conférence rassemble beaucoup de « gros bonnets » et de marques jouant le rôle de guidage. Elle crée une girouette de design de pointe du niveau mondial, une source d'innovation et un lieu pour le lancement de nouveaux produits.

Cérémonie d'ouverture de la Conférence mondiale des villes de design 2023

Du 26 septembre au 2 octobre, la Conférence mondiale des villes de design 2023 se tient dans et autour du Pavillon naval de Chine (CSSC Pavillion), situé au bord de la fleuve Huangpu. Au cours de la conférence, se tiendront également le Sommet international de design de 100, le Sommet mondial du design de villes créatives, le Sommet de design du futur, ainsi que près de 100 activités telles que forums de haut niveau, cérémonies de lancement, défilés de mode dans 10 domaines majeurs du design, avec la participation de plus de 1 000 invités dans le domaine du design. En même temps, la conférence s'est également associée au Festival de design de Londres, à la Semaine de la mode de Milan, etc. afin d'organiser une série d'activités de « Plan de Design de navigation à Shanghai » à Londres, et des spectacles ou défilés de « Journée de mode à Shanghai » à Milan.

L'exposition principale de la conférence de cette année a été entièrement améliorée par rapport à la première. Elle comprend un pavillon d'industries, un pavillon de la mode, un espace d'exposition urbain et un carnaval du design. Avec la participation de plus de 300 grandes sociétés nationales et internationales sélectionnées de premier rang, l'exposition prend une superficie totale de 20 000 mètres carrés, tout en présentant au public la dernière interprétation du design : moteur de l'innovation industrielle permettant d'avoir une vie meilleure et un service à la construction urbaine, et en démontrant la capacité du design dans la promotion du développement industriel de 1 à 100. La réservation des billets est gratuite et vous pouvez choisir l'heure de visite via le mini-programme officiel de la conférence sur Wechat. Venez découvrir le charme du design !

