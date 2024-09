La Conférence internationale de l'IEEE 2024 sur le traitement de l'image explore les plus récentes innovations techniques

L'édition 2024 met l'accent sur le traitement fiable des données visuelles et aborde des sujets de pointe impliquant la vision par ordinateur

PISCATAWAY, New Jersey, 17 septembre 2024 /CNW/ - IEEE, la plus grande organisation professionnelle technique au monde qui se consacre à l'avancement de la technologie pour l'humanité, et l'IEEE Signal Processing Society (SPS) présenteront la Conférence internationale de l'IEEE 2024 sur le traitement de l'image (ICIP 2024), du 27 au 30 octobre 2024, au Centre d'exposition national d'Abu Dhabi à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La conférence ICIP 2024 sera une plaque tournante de l'innovation et de l'apprentissage, examinant comment les approches fondées sur l'IA dans le domaine offrent des possibilités et représentent des défis.

Le programme poste sur la généralisation fiable dans le domaine de l'apprentissage automatique visuel et les enseignements tirés de l'IA et de l'apprentissage machine entourant les données visuelles, et examine les dernières tendances en matière de normes de codage d'images et de vidéos axées sur les données et l'apprentissage.

La conférence ICIP 2024 comprendra des tutoriels instructifs, des expositions et des démonstrations favorisant la participation, des ateliers organisés par des entreprises technologiques de premier plan, des possibilités de perfectionnement professionnel et des activités de réseautage pour les ingénieurs en exercice, les étudiants en herbe et les jeunes entrepreneurs.

« ICIP fournira aux leaders d'opinion une plateforme pour joindre divers auditoires et encourager un dialogue concernant des sujets qui ont une grande incidence sur notre industrie. Nous avons hâte d'établir des liens entre les meilleurs chercheurs et les praticiens dans le domaine », a déclaré Kostas Plataniotis, président de l'IEEE Signal Processing Society.

Parmi les conférenciers de la séance plénière, mentionnons M. Touradj Ebrahimi, coordonnateur du Comité de normalisation du JPEG, madame Gitta Kutyniok, présidente bavaroise des fondations mathématiques de l'IA, LMU Munich, et M. Mohamad Sawan, président de l'Université Westlake et professeur émérite de Polytechnique Montréal. Pour obtenir un résumé des activités de la conférence, consultez le programme technique.

La conférence ICIP 2024 réunira des chercheurs d'entreprise, du gouvernement et du milieu universitaire, des chefs de file mondiaux de premier plan dans le domaine et plus encore : inscrivez-vous dès aujourd'hui.

À propos de l'IEEE Signal Processing Society

Fondée en 1948 en tant que première société de l'IEEE, la Signal Processing Society est la plus importante association au monde pour les ingénieurs spécialisés en traitement de signaux et les professionnels de l'industrie.

À propos de l'IEEE

L'IEEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde qui se consacre à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité. Grâce à ses publications, conférences, normes technologiques et activités professionnelles et éducatives très citées, l'IEEE est la voix de confiance dans une grande variété de domaines, des systèmes aérospatiaux aux ordinateurs et aux télécommunications en passant par le génie biomédical, l'électricité et les appareils électroniques grand public.

