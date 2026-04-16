CHANGSHU, Chine, 16 avril 2026 /CNW/ - La conférence 2026 sur les produits tendances de terminaux dotés de l'intelligence artificielle de Changzhou, ayant pour thème « Empowering Devices, Enabling Smarter Living », a ouvert ses portes le 11 avril, réunissant 20 entreprises venues présenter 27 appareils alimentés par l'IA. La présentation portait sur les principaux cas d'utilisation, y compris la mobilité quotidienne, la vie à la maison, l'efficacité du bureau et les applications industrielles, donnant un aperçu des capacités croissantes de Changzhou en matière de matériel doté de capacités d'IA.

Changzhou a construit un écosystème d'appareils d'IA entièrement intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, soutenu par des grappes industrielles établies dans les équipements haut de gamme, les véhicules électriques (VE) et l'électronique de nouvelle génération. La ville étend également sa présence sur les marchés nationaux et internationaux. Dans le secteur de la mobilité intelligente, la production de VE de la ville a dépassé les 800 000 unités en 2025, Li Auto se classant parmi les principaux acteurs du marché chinois des VUS électriques. Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. a occupé la première position mondiale dans les ventes de deux roues électriques intelligents pendant trois années consécutives. Dans le secteur des soins de santé, Jinmu Health Technology Co., Ltd. a présenté des dispositifs de santé dotés de l'IA à la conférence, reflétant le rôle croissant de l'IA dans les applications médicales et de bien-être. Dans le secteur de la robotique industrielle, les robots collaboratifs fabriqués à Changzhou représentent 50 % du marché national, tandis que les bras robotiques JAKA ont été présentés dans un gala culturel télévisé national, mettant en valeur leur sophistication technique. Dans le secteur de la maison intelligente, les tondeuses robotisées de Greenworks ont affiché de solides performances sur les marchés internationaux, se classant parmi les trois premiers aux États-Unis en matière d'équipements résidentiels pour la pelouse et le jardin alimentés par batterie.

L'événement était également lié à la très suivie Jiangsu Football City League (la « Su Super League »), avec une zone de présentation de produits aménagée à l'extérieur du site principal pour étendre l'engagement du public au-delà de la conférence elle-même. Dix entreprises ont présenté des produits dans trois catégories - mobilité intelligente, jouets intelligents et maison intelligente -, associant des lancements de produits à des démonstrations pratiques. Le format combiné a permis aux intervenants de l'industrie et au public d'interagir directement avec l'écosystème d'appareils IA de Changzhou. La conférence présentait une vaste gamme de produits et de solutions grand public fondés sur l'IA, ainsi que des démonstrations immersives et des affichages interactifs qui ont permis aux visiteurs de découvrir de près les dernières technologies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2957170/20260414172603_413_2.jpg

SOURCE 2026 Changzhou Artificial Intelligence Terminal Trendy Products Conference

CONTACT : Yin Qing, +86-139-1835-7521, [email protected]