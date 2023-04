Ces nouvelles ressources gratuites comblent une lacune auprès des étudiants et des administrateurs des collèges qui n'ont pas le soutien nécessaire pour gérer les commotions cérébrales non liées aux sports, qui représentent la majorité des blessures sur les campus.

SAINT-LOUIS, le 12 avril 2023 /CNW/ -- Parmi les plus de 19 millions d'étudiants qui fréquentent des établissements d'enseignement postsecondaire chaque année aux États-Unis, un sur 75 subit une commotion cérébrale. Bien que la majorité d'entre elles ne sont pas liées au sport, les mécanismes et contextes liés au sport sont prédominants dans la recherche et les protocoles de retour aux études qui sont associés aux commotions cérébrales dans les établissements d'études postsecondaires. Il y a un besoin évident de ressources propres aux commotions cérébrales non liées aux sports pour les étudiants des collèges qui doivent composer avec leur vie sociale et universitaire en souffrant d'une commotion cérébrale. Les répercussions sur la santé mentale, les études et la vie sociale peuvent être importantes.

Afin de combler cette lacune, Concussion Alliance a créé une ressource sur les commotions cérébrales à l'intention des étudiants collégiaux Pour en optimiser la pertinence, nous avons consulté des groupes d'intervenants collégiaux, y compris des étudiants qui ont subi des commotions cérébrales pendant qu'ils étaient au collège, un leader auprès de ses pairs dans le secteur des personnes en situation de handicap, un capitaine d'équipe sportive universitaire et des administrateurs de collèges. Les ressources de la Concussion Alliance abordent la question des deux côtés et fournissent de l'information et une orientation aux étudiants et au personnel enseignant.

La Concussion Alliance a présenté une affiche sur ces ressources uniques en matière d'éducation et de gestion des commotions cérébrales à l'intention des étudiants, des éducateurs et des administrateurs lors de la quatorzième édition du World Congress on Brain Injury, qui s'est tenu à Dublin le 1er avril.

Ces ressources comprennent des renseignements détaillés sur les ajustements et les accommodements en milieu scolaire, les systèmes de soutien par les pairs, la vie sociale, la défense des droits, et plus encore. Elles comprennent également un protocole unique de retour aux études unique pour les étudiants qui ont une commotion cérébrale, quelle qu'en soit la cause, et qui s'inspire des meilleures stratégies de retour aux études à la suite d'une commotion cérébrale liée au sport. Les ressources favorisant le retour aux études des étudiants des collèges comprennent trois fichiers PDF téléchargeables : notre plan de retour aux études, un guide sur les commotions cérébrales et les mesures d'adaptation pour les éducateurs et un guide sur les mesures d'adaptation pour les étudiants.

Les ressources pour le retour aux études sont disponibles dès maintenant. Pour en savoir plus sur ces ressources, visitez ConcussionAlliance.org/college-students .

À propos de la Concussion Alliance

ConcussionAlliance.org offre les ressources les plus complètes sur les commotions cérébrales et fondées sur des données probantes à l'intention des patients et des défenseurs de leurs intérêts. Le rétablissement après une commotion cérébrale commence par l'éducation; notre rôle est de nous assurer que les patients et les soignants savent quoi faire ensuite.

Nous sommes un organisme scientifique à but non lucratif voué à l'éducation et de défense des droits en matière de commotions cérébrales qui répond aux divers besoins des patients atteints de commotions cérébrales et qui informe les fournisseurs sur les recherches et les recommandations actuelles.

