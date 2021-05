La conception internationale du HAVAL JOLION pour les utilisateurs mondiaux

Il explique que « ce plaisir découle de l'expérience utilisateur, de la conception et du concept de joie de vivre que nous avons intégré au véhicule. » JOLION présente un style à la mode, étant également un partenaire agréable dans la vie urbaine. Pour ce modèle, six couleurs sont disponibles : Hamilton White, Mars Red, Energy Green, Ayers Grey, Blue Sapphire et Golden Black. Chaque couleur représente une image et reflète une personnalité, ce qui peut varier d'une personne à l'autre. La carrosserie à proportion dorée et la ligne de taille souple et fluide permettent une exquise simplicité, laissant libre cours à l'imagination. Avec sa face avant intelligente et nette, ses phares avant à DEL de type « hallebarde » et sa calandre de luxe, cet élégant VUS est vigoureusement dynamique, éveillant instantanément la jeunesse. En outre, il est doté d'un habitacle confortable et de 26 espaces de rangement. Même les grandes bouteilles de breuvage peuvent être facilement rangées dans le compartiment de la porte, ce qui permet un voyage plus agréable pour les rassemblements. De plus, la technologie intelligente offre une meilleure expérience de conduite. Grâce au réseau Internet activé, l'écran de commande central et les téléphones portables peuvent être facilement connectés au besoin. Même dans la voiture, les utilisateurs peuvent ressentir la joie d'être dans une salle multimédia : jouer à des jeux, regarder des films, entre autres, et c'est vraiment amusant. Pour ceux qui manquent d'expérience ou qui ne sont pas doués pour garer leur véhicule, le système de stationnement automatique à touche unique offre beaucoup de facilité pour une expérience de magasinage relaxante. Il existe quatre modes de conduite : Standard, Sport, Économie et Neige. Le mode Neige permet d'éviter le dérapage sur la piste, le mode Sport procure une excellente sensation de freinage arrière grâce à son incroyable capacité d'accélération et le mode Économie réduit immédiatement la consommation de carburant de base. Plusieurs options sont proposées pour activer votre conduite libre.

Comme Christopher Zarlenga l'a dit : « La conception avant-gardiste consiste à apporter de la valeur réelle et un rendement élevé à l'utilisateur. Lorsque la convivialité et la commodité se rencontrent dans la conception, c'est qu'elle est développée pour tout le monde. »

« JOY LIFE ON » se concentre sur la consommation de la joie. Plus important encore, c'est une conception qui valorise le fait de transformer une vie heureuse en productivité et de devenir le maître du destin. En ce qui concerne le concept de la conception, GWM a toujours mis l'accent sur les « innovations révolutionnaires ». Pour ce qui est des sentiments et la culture plus particulièrement, GWM a adhéré à un principe axé sur l'utilisateur et a permis aux véhicules de s'intégrer dans la vie des utilisateurs et de leur apporter de vraies valeurs. Dans l'avenir, en s'en tenant à l'approche de la construction automobile à l'échelle mondiale, GWM fabriquera davantage de produits à haut rendement, présentant à la fois une apparence de haute qualité et une expérience émotionnelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1521517/HAVAL_JOLION_GLOBAL.jpg

SOURCE HAVAL

