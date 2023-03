THUNDER BAY, ON, le 30 mars 2023 /CNW/ - À compter du 1er avril, la composition locale à 10 chiffres sera introduite dans les régions du nord de l'Ontario desservies par l'indicatif régional 807. Les appels locaux composés avec sept chiffres, pourraient être interceptés par un message réseau rappelant à l'abonné de composer les 10 chiffres. À compter du 31 mai, les appels locaux composés sans l'indicatif régional ne seront plus acheminés.

Pour les clients résidentiels et affaires du service filaire de Tbaytel, la transition à la composition à 10 chiffres entrera en fonction plus tard en 2023. TBaytel poursuit son travail de mise à niveau de son réseau filaire en préparation de ce changement. Les clients peuvent obtenir plus de détails à tbaytel.net/10digitdialing.

Les consommateurs et entreprises doivent ajouter leur indicatif régional à tous les numéros de téléphone en mémoire dans leurs différents appareils de communication incluant les appareils filaires et sans fil, les composeurs automatiques, ordinateurs, systèmes d'alarme et service d'alerte médicale. Ils doivent également inclure leurs numéros avec les 10 chiffres sur les chèques, publicité et papeterie et s'assurer de mettre à jour les bases de données de fournisseurs, employés, clients et autres.

Pour plus d'informations, visitez le site de l'Alliance à 10chiffres.ca

L'Alliance des télécommunicateurs

Les principaux fournisseurs de services de communications au Canada se sont regroupés afin de développer des programmes de communication visant à informer la population de l'introduction de la composition à 10 chiffres et de nouveaux indicatifs régionaux. Pour plus de renseignements sur la composition à 10 chiffres, consulter www.10chiffres.ca.

SOURCE Alliance des télécommunicateurs

Renseignements: Alliance des télécommunicateurs, Lucie Papineau Pugliese, [email protected], 514-236-3164