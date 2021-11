La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada lance la toute première Tournée du camion des Fêtes pour partager la magie et créer un mouvement de solidarité

Malheureusement, les Fêtes de fin d'année représentent le moment où près de 10 millions de Canadiens et Canadiennes se sentent les plus seuls de leur vie, selon une étude récente menée par IMI International. 1 Dans le même sondage, sur près de 500 activités au choix, la participation à un événement de Noël ou des Fêtes est l'activité numéro un que les Canadiens et Canadiennes attendent avec impatience en 2021. 2

« Le besoin de connexion et d'interaction humaines n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. En nous associant à la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada, nous espérons inspirer un Mouvement de solidarité dont nous savons que les Canadiens et Canadiennes ont désespérément besoin », a déclaré Pete Bombaci, fondateur du GenWell Project. « Le problème de l'isolement social et de la solitude prenait de l'ampleur avant la pandémie, mais après près de deux ans de fermetures et d'annulations de rassemblements, le problème s'est amplifié pour de nombreuses personnes. Aujourd'hui, chaque acte de connexion, petit ou grand, rassemble les communautés pour améliorer ce sentiment d'appartenance qui nous rend tous plus heureux et plus sains. »

Avec près de 20 millions de Canadiens et Canadiennes qui souhaitent de plus en plus assister à un événement communautaire, il existe plus que jamais un réel besoin de connexion.3 Dans plusieurs marchés à travers le pays, la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada et le GenWell Project identifieront les membres de la communauté qui ont été particulièrement touchés par la pandémie de COVID-19 et les célébreront avec une expérience spéciale de la Tournée du camion des Fêtes, ainsi qu'un atelier conçu pour aider à inspirer des moments de convivialité, même après les Fêtes.

« En tant qu'embouteilleur local au Canada et entreprise familiale, notre mission est de partager de l'optimisme et de créer un avenir plus radieux pour nos communautés », a expliqué Todd Parsons, chef de la direction de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada. « Après deux ans d'éloignement, nous voulons partager la magie avec nos employés, nos clients, nos consommateurs et les communautés canadiennes. La Tournée du camion des Fêtes est conçue pour permettre ces moments de convivialité qui nous manquent tant. »

La décoration festive et les lumières scintillantes du camion des Fêtes sont un symbole emblématique de la magie de la saison. La tournée débutera par un premier arrêt à St. John's (Terre-Neuve) le 13 novembre et s'achèvera à Victoria (Colombie-Britannique) à la mi-décembre. Lors de certains événements phares, le camion des Fêtes sera accompagné d'invités comme des musiciens et animateurs locaux, des boules à neige, ainsi que des séances de photos avec le Père Noël à une distance sécuritaire. En plus de ces événements phares, le Père Noël et son camion des Fêtes traverseront plus de 100 collectivités canadiennes lors de leur périple à travers le pays.

Pendant que le Père Noël et ses lutins préparent le camion des Fêtes, les Canadiens et Canadiennes peuvent visiter le site partagezlamagie.ca pour obtenir des informations complètes sur la tournée et les protocoles de sécurité, et pour savoir quand le camion s'arrêtera près de chez eux.

________________________ 1 IMI 24™ : données syndiquées 2 IMI 24™ : la troisième vague de redressement pour terminer les travaux de tendances au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie 3 IMI GenPulse™ : Canada Juin 2021 N= 43 000

À propos de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada

La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est une entreprise familiale qui compte plus de 5 700 employés d'horizons divers d'un océan à l'autre. En tant qu'embouteilleur local du Canada, l'entreprise est présente dans toutes les provinces grâce à plus de 50 centres de vente et de distribution, et cinq usines de fabrication. La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada est fière de fabriquer, distribuer, marchandiser et vendre les boissons les plus appréciées des Canadiens et Canadiennes, notamment : Coca-Cola®, Coke Diète®, Coca-Cola® Zéro sucre, Sprite®, Fanta®, Barq's®, NESTEA®, POWERADE®, DASANI®, vitaminwater®, et distribue les marques partenaires Canada Dry®, Monster Energy® et A&W®. La famille de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada forme une équipe déterminée à créer un avenir plus radieux et partager de l'optimisme en apportant une valeur durable à nos employés, à nos clients et à nos consommateurs, en faisant croître notre entreprise de façon responsable et en ayant une incidence positive sur les collectivités où nous sommes présents. Visitez le www.cokecanada.com pour en savoir plus.

À propos du GenWell Project

Le GenWell Project, organisme à but non lucratif canadien, est un mouvement local mondial pour la connexion humaine. Sa mission est de rendre le monde meilleur, plus gai, plus sain par l'entremise d'un travail de pédagogie sur l'importance cruciale de la connexion en personne comme démarche proactive que nous pouvons tous prendre pour notre santé, notre bonheur et notre longévité, ainsi que pour nos proches. Nous partageons des informations, des recherches, des conseils, des outils et de la motivation via nos réseaux sociaux et notre site internet, pour aider à créer des habitudes de connexion saines. À partir d'aujourd'hui et environ deux fins de semaine par an, au printemps et à l'automne, nous planifions des activations pour encourager à tendre la main et donner l'opportunité de se retrouver en personne que ce soit avec la famille, les amis, les voisins, les camarades de classe et les collègues www.GenWellProject.org

