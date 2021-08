La compagnie BLEUH annonce l'arrivée de ses premiers produits de cannabis récréatif à la SQDC

SAINT-LUCIEN, QC, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - La Compagnie BLEUH annonce la mise en marché de ses premiers produits de fleurs de cannabis séchées de marque BLEUH à la Société Québécoise du Cannabis (SQDC).

Établie à Saint-Lucien, près de Drummondville, la compagnie BLEUH commercialise des produits de cannabis récréatif avec comme objectif de contribuer à l'effort de transférer les consommateurs du marché noir vers le marché légal. Soucieuse d'offrir des produits de qualité, la société travaille en collaboration avec différents cultivateurs et transformateurs licenciés afin de sélectionner et de mettre en marché ses produits de cannabis BLEUH.

« Chez BLEUH, nous assurons l'accès à du cannabis de bonne qualité grâce à une offre claire, uniforme et directe », précise Dany Lefebvre, VP aux opérations chez BLEUH. « L'ambition de l'entreprise BLEUH est de travailler conjointement avec les meilleurs cultivateurs et transformateurs du Canada afin de proposer aux consommateurs québécois des produits méticuleusement choisis et répondant à leur demande. »

L'entreprise, avec sa marque BLEUH, veut devenir la marque francophone la plus vendue au Canada et ainsi contribuer à une consommation plus sécuritaire, provenant d'un marché légal, strictement réglementé et encadré. Pour y arriver, l'entreprise mise notamment sur son expérience, sur l'analyse du marché ainsi que sur la clarté de son offre, construite autour d'une navigation simple, avec des codes communs indiquant le type de cannabis et son intensité.

Les premiers produits de la marque BLEUH disponibles à la SQDC sont des fleurs de cannabis séchées en format 3,5 g incluant les variétés Macslurry Indica, Diesel Dough Sativa, Pie face OG Indica et Powdered Donuts Indica. L'offre de produits BLEUH pourrait être élargie et comprendrait des extraits, tels que du haschich, possédant une teneur en THC conforme au cadre légal en vigueur au Québec.

Pour sélectionner ses produits, l'équipe de BLEUH va directement à la source, rencontre les producteurs, ceux qui cultivent, ceux qui récoltent et ceux qui transforment. « À terme, le processus de sélection de BLEUH s'appuiera sur une équipe responsable de mettre en place un écosystème de producteurs qui, en tout temps, proposeront des produits qui répondent à nos critères d'exigence et aux attentes du marché », déclare Dany Lefebvre.

Anciennement connue sous le nom de Vert Médical, la compagnie BLEUH a été la troisième entreprise du Québec à obtenir un permis de Santé Canada, ce qui en fait l'une des plus anciennes sociétés de cannabis d'ici. Cette situation de pionnier lui a permis de faire évoluer son modèle d'affaires et de se distinguer du reste de l'industrie. En effet, la compagnie BLEUH place ses efforts dans la recherche de produits répondant précisément aux attentes des consommateurs.

«Chez BLEUH, nous prenons à cœur notre rôle de pionnier et de bâtisseur et nous souhaitons contribuer de manière constructive et responsable au développement de l'industrie du cannabis au Québec », précise Dany Lefebvre.

À propos de la marque BLEUH

Spécialement créée pour répondre aux attentes des consommateurs québécois et des francophones, la marque BLEUH propose des produits de cannabis récréatif de qualité, sous forme de fleurs séchées ou d'extraits, possédant différents taux de THC, incluant les fameux terpènes. Les premiers produits de cannabis disponibles à la SQDC seront des fleurs séchées en format 3,5 g incluant les variétés Macslurry Indica, Diesel Dough Sativa, Pie face OG Indica et Powdered Donuts Indica. Pour plus d'informations consultez le site de la marque www.bleuh.co

À propos de La Compagnie BLEUH.

La Compagnie BLEUH est un producteur de produits de cannabis dont le siège social est situé à Saint-Lucien près de Drummondville. La proposition de valeur de BLEUH est d'offrir une gamme de produits de cannabis de qualité et sécuritaire pour le consommateur. La compagnie BLEUH veut accompagner l'État dans sa mission de réduire la portée du marché noir dans la vente de cannabis.

Renseignements: Dominik Boudreault Lapierre, 514-386-7557, [email protected]

