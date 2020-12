NEW YORK et MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Community Federal Savings Bank ("CFSB"), une association fédérale d'épargne agréée par l' Office of the Comptroller of the Currency, et PayFacto Payments Inc. ("PayFacto"), un des principaux fournisseurs de solutions et de technologies de paiement, sont heureux d'annoncer qu'ils ont établi un partenariat stratégique à long terme pour lancer une nouvelle division d'acquéreur de transactions au sein de la CFSB pour le marché américain.

La CFSB, qui est membre de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) basée à Washington, s'est imposée comme un partenaire de choix pour les entreprises FinTech et les fournisseurs de solutions de paiement mondiales. La CFSB a permis à ses partenaires d'émettre des millions de cartes de débit, de cartes cadeaux et de cartes prépayées ainsi que des solutions bancaires en marque blanche sur le marché américain. S'appuyant sur ses années d'expérience dans les réseaux de paiement par carte, la CFSB s'associera à PayFacto pour intégrer l'acquisition de transactions à sa gamme de services.

PayFacto, l'une des plus grandes sociétés indépendantes de traitement de paiements au Canada, est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement de haute qualité entièrement intégrées et le processeur de paiement de choix pour plus de 30 000 commerçants. Grâce à l'acquisition récente de Maître D et Veloce, PayFacto est déjà bien implantée aux États-Unis avec plus de 50 revendeurs et 4 000 commerçants dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, et ses solutions sont intégrées à plus de 40 applications PDV de premier plan. PayFacto apporte maintenant son expertise dans le traitement des paiements par carte présente ou non présente sur le marché américain.

"Le choix du bon partenaire pour nous aider à proposer une offre à valeur ajoutée et unique sur le marché a été le principal facteur dans notre décision de lancer notre division d'acquéreur de transactions", a déclaré Martin Hyman, président de la CFSB. "Au Canada, PayFacto jouit d'une position de leader dans le domaine des paiements. S'associer à PayFacto pour ses opérations aux États-Unis est la stratégie idéale pour développer notre offre de services existante en tant que banque émettrice en lançant une division d'acquéreur complémentaire, et qui nous distingue du reste du marché", a-t-il ajouté.

PayFacto possède une connaissance approfondie du traitement des paiements et est reconnue pour son expertise, son agilité et la qualité de son exécution. En tirant parti des synergies entre le réseau établi de la CFSB en tant que banque émettrice et l'expertise approfondie de PayFacto en matière de traitement des paiements, la division d'acquéreur de CFSB bénéficiera d'une occasion extraordinaire de cibler les secteurs prometteurs et émergents de l'économie et de faire rapidement pivoter ses efforts d'acquisition de commerçants pour répondre aux nouvelles opportunités du marché en offrant des solutions de paiement personnalisées et flexibles.

"Nous sommes honorés d'avoir l'opportunité de nous associer avec la CFSB, une institution financière bien établie qui partage nos valeurs et notre approche pratique axée sur les solutions dans le domaine des paiements", a déclaré Martin Leroux, président et directeur général de PayFacto. "S'appuyant sur notre présence actuelle aux États-Unis, ce partenariat stratégique avec la CFSB nous permettra de reproduire avec succès notre modèle d'affaires canadien de premier plan sur ce marché. Il s'agit d'un partenariat transformationnel qui servira de rampe de lancement à partir de laquelle nous étendrons notre présence et accélérerons notre croissance aux États-Unis, faisant ainsi de PayFacto l'un des principaux processeurs de paiements en Amérique du Nord".

À propos de la Community Federal Savings Bank

Basée dans le centre de Manhattan, la CFSB est une banque à charte fédérale offrant tous les services. La CFSB a continué à se développer dans un paysage technologique financier en constante évolution en se spécialisant dans le parrainage du traitement des paiements pour la communauté FinTech. CFSB travaille avec ses clients pour s'adapter et assurer sa croissance, en fournissant des solutions adaptées aux besoins de chaque client. En mettant l'accent sur la conformité et la technologie, le CFSB parraine des solutions de paiement et de cartes mondiales pour des sociétés financières innovantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du CFSB à l'adresse suivante : www.cfsb.com.

À propos de PayFacto

Établi à Montréal et menant ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, PayFacto est un chef de file du secteur des solutions de paiement et des technologies axées sur l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Reconnu pour son expertise, sa souplesse et sa qualité d'exécution, PayFacto répond aux besoins opérationnels des petits et grands clients dans un contexte national et international en leur permettant d'atteindre leurs objectifs d'affaires de façon plus efficace et plus économique. Bénéficiant d'une vaste gamme de produits et de services, PayFacto aide les entreprises et les organisations à prendre le contrôle de leurs transactions électroniques. Pour obtenir plus d'information, visitez payfacto.com.

