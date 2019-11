La communauté militaire canadienne honorée au Souper-hommage annuel de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur, qui a permis d'amasser 1,6 million de dollars

« Nous devons beaucoup aux hommes et aux femmes qui portent l'uniforme du Canada, et ce soir, nous honorons leur service et leur sacrifice », a déclaré Nick Booth, chef de la direction de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur. « Tandis que nous nous approchons du jour du Souvenir, nous portons nos coquelicots en l'honneur de ceux et de celles qui ont servi le Canada dans différentes guerres au cours des cent dernières années. Cependant, les impacts d'un conflit ne se font pas ressentir qu'en novembre. Plusieurs membres des Forces armées canadiennes, les anciens combattants et les membres de leurs familles vivent toute l'année avec les réalités de la vie militaire. La Fondation La Patrie gravée sur le cœur existe pour les soutenir. »

Durant l'événement, les invités ont écouté les récits personnels de ceux et de celles qui ont bénéficié du soutien de La Patrie gravée sur le cœur, comme la caporale-chef (à la retraite) Natalie Forcier qui a participé à l'expédition La Patrie gravée sur le cœur sur l'île de Baffin. Ayant quitté les Forces armées à la suite d'une blessure, elle a par la suite fait face à des difficultés liées à sa santé mentale. Pendant son parcours, elle a bénéficié d'un précieux mentorat auprès de dirigeants d'entreprise, ce qui l'a motivée à lancer sa propre entreprise. « Lorsque j'ai laissé les Forces, je me sentais seule et vide. C'était comme si ces grandes choses que j'avais faites auparavant ne reflétaient plus celle que j'étais devenue », a raconté Mme Forcier. « Mais La Patrie gravée sur le cœur m'a donné une raison de faire quelque chose de plus grand pour moi-même. Les mentors, qui nous ont aidés et guidés tout au long de notre parcours, ont été exceptionnels, et c'est grâce à eux que nous avons pu aller de l'avant. »

Chaque année, le prix Patriot est présenté à l'événement afin de récompenser une personne ou un organisme qui a fait une contribution philanthropique exceptionnelle à la résilience et au mieux-être de la communauté militaire et consenti des efforts remarquables en vue d'amasser des fonds pour les membres des Forces armées canadiennes, les anciens combattants et les membres de leurs familles. Cette année, le prix a été décerné à Canso Investment Counsel pour le soutien considérable apporté aux militaires canadiens, qui a permis d'aider d'innombrables militaires actifs, d'anciens combattants et de familles dans le besoin.

Au sujet de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur

Fondée en 2009, la Fondation La Patrie gravée sur le cœur est devenue un chef de file au Canada en ce qui concerne le soutien de la communauté militaire. La Fondation sensibilise le public aux défis entourant le service militaire et finance des programmes de soutien aux militaires actifs des Forces armées canadiennes, aux anciens combattants et à leurs familles, qui améliorent leur mieux-être, facilitent leur réadaptation et leur guérison, favorisent leur réintégration dans la communauté après leur service et appuient les enfants et les conjoints de ceux et de celles qui ont servi. Depuis sa création, La Patrie gravée sur le cœur a fourni plus de 28 millions de dollars pour financier la recherche innovatrice et le soutien de 825 programmes communautaires à l'échelle du pays, ce qui a aidé à changer la vie de plus de 30 000 militaires, anciens combattants et membres de leurs familles. Pour en savoir plus, consulter www.truepatriotlove.com/fr.

SOURCE La Fondation La Patrie gravée sur le coeur

Renseignements: Pour toute question des médias : Ya Shan Waley, Directrice du marketing et des communications, Fondation La Patrie gravée sur le cœur, 416-206-2481, ywaley@truepatriotlove.com

Related Links

http://truepatriotlove.com/