La communauté d'affaires répond à l'appel de la Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal et rend hommage à un grand philanthrope lors de son activité annuelle Dégustation Découvertes!

MONTRÉAL, le 23 mars 2023 /CNW/ - Plus de 400 personnes issues de la communauté d'affaires montréalaise s'étaient donné rendez-vous à la salle Belvédère du Vieux-Port de Montréal afin d'amasser des fonds pour le mieux-être et la santé des aînés.

Au total, ce sont plus de 275 000$ qui ont été amassés grâce à la vente de billets et à l'encan silencieux. Concrètement, ces sommes serviront à offrir des bourses à de jeunes chercheurs et à la poursuite du réaménagement de l'auditorium de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal par l'achat d'équipements de cinéma.

De gauche à droite : Erick Muñoz, Ian Quenneville, Josée Béliveau, Jean-François Rioux, Luc Maurice, Francine Senécal, Oury Monchi, Rita Kataroyan, Martin Massé (Crédit photo Zabellphoto.) (Groupe CNW/Fondation Institut de gériatrie de Montréal)

La FIGM a également rendu un vibrant hommage à un homme d'affaires et philanthrope d'exception qui a à cœur le bien-être des aînés. En effet, après plus de 10 ans à la présidence du conseil d'administration de la FIGM, monsieur Luc Maurice a annoncé son départ à la fin 2023. « Monsieur Maurice a indéniablement marqué la Fondation lors de son passage chez-nous. Il a insufflé une dose de dynamisme, de générosité et de sensibilité à l'ensemble de nos membres et au sein de la communauté d'affaires. Il a laissé sa marque et il est clair que nous poursuivrons dans ses traces, il demeure une inspiration pour nous », a mentionné la directrice générale de la FIGM, madame Francine Senécal.

Lors de cet événement, la FIGM en a aussi profité pour souligner le 40e anniversaire du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM). Depuis 1982, le CRIUGM et ses 50 équipes de chercheurs spécialisés en vieillissement et en mieux-vieillir travaillent quotidiennement à l'amélioration de la qualité de vie des aînés, à l'accroissement de leur autonomie et à la prestation de services et de soins de grande qualité. L'ensemble des convives a tenu à rendre hommage à ces femmes et à ces hommes qui font une différence dans la vie de nos aînés et de leur famille.

À propos de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal (FIGM) est porteuse d'espoir pour vieillir en santé. Elle joue un rôle important d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). L'IUGM, dont le Centre de recherche est reconnu comme le plus grand centre spécialisé sur le vieillissement de la francophonie, est un acteur incontournable en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des personnes âgées.

Site web: www.figm.ca

