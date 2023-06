La Commission mixte internationale publie son rapport d'activités de 2022

OTTAWA, ON et WASHINGTON, DC, le 28 juin 2023 /CNW/ - La Commission mixte internationale (CMI) vient de publier son rapport d'activités pour 2022, qui décrit les projets et les réalisations de la CMI et de ses conseils au cours de la dernière année.

Tout au long de l'année, le personnel et les conseils de la CMI ont consulté les collectivités et tenu compte des perspectives locales pour guider la gestion des bassins hydrographiques à cheval entre le Canada et les États-Unis. En 2022, le Groupe d'étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu a terminé son étude sur les inondations dans le bassin, et la Commission a adressé ses recommandations aux gouvernements du Canada et des États-Unis à la fin de l'année. Un nouveau Groupe d'étude ayant pour vocation d'améliorer l'efficacité de la répartition des eaux entre les rivières St. Mary et Milk a produit un plan de travail et continue ses recherches. Les gouvernements ont établi de nouveaux objectifs de surveillance de la qualité de l'eau pour le Conseil international du bassin versant de la rivière Rouge, et le Conseil international de contrôle du lac Osoyoos a, quant à lui, accueilli le Forum à l'automne. De plus, la CMI a présenté aux gouvernements le rapport de la phase I du Comité de gestion adaptative des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent à la suite de son examen accéléré du plan de régularisation du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent, le Plan 2014, et a entamé la phase II de l'examen.

La CMI a également mené d'importantes activités de consultations publiques. La CMI a réalisé une vaste étude des activités de mobilisation, en mode hybride et en personne, afin de recueillir les commentaires du public sur le rapport d'étape des Parties (édition 2022) des gouvernements du Canada et des États-Unis dans le cadre de ses responsabilités consistant à évaluer les progrès des gouvernements vers l'atteinte des objectifs de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Les commissaires ont participé à plusieurs rencontres internationales pour discuter de la coopération sur le thème de l'eau et pour échanger les leçons tirées de la mise en œuvre du Traité des eaux limitrophes par la CMI. La CMI a également commencé à publier un bulletin trimestriel sur les eaux partagées.

La CMI et ses conseils continueront de recourir aux collectivités et au milieu scientifique pour prévenir et résoudre les différends au sujet des eaux partagées entre les deux pays.

« C'est en misant sur la participation locale, la collaboration binationale et le partenariat communautaire que la CMI pourra continuer de protéger et de gérer efficacement nos précieuses eaux partagées pour les générations futures. Je suis très fier du travail et de la résilience du personnel de la CMI et de nos conseils tout au long de l'année. »



Pierre Béland, commissaire et président canadien



« L'année 2022 aura été marquante pour la CMI, avec le parachèvement de son étude sur les inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu et l'avancement de son examen accéléré du Plan 2014, entre autres projets. Je suis très heureux de présenter ce que nos conseils et notre organisation ont accompli, et j'ai hâte de poursuivre ces réalisations. »



Rob Sisson, commissaire et président américain

La CMI prodigue des conseils indépendants et impartiaux aux gouvernements du Canada et des États-Unis.

et des États-Unis. La CMI a été créée par le Traité relatif aux eaux limitrophes conclu en 1909 entre le Canada et les États-Unis en vue d'aider les gouvernements à prévenir et résoudre les différends en matière d'utilisation des eaux limitrophes.

et les États-Unis en vue d'aider les gouvernements à prévenir et résoudre les différends en matière d'utilisation des eaux limitrophes. La CMI est investie de deux grandes responsabilités, soit : établir les conditions de conduite des projets d'un côté ou de l'autre de la frontière qui ont une incidence sur le niveau et le débit des eaux de l'autre côté, et donner suite aux demandes de recommandations émanant des gouvernements.

La CMI compte sur l'expertise de plus de 15 conseils et comités binationaux pour s'acquitter de son mandat.

