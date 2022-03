QUÉBEC, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards annonce aujourd'hui le déroulement de ses travaux et dévoile le document de consultation qui jette les bases de sa série d'audiences publiques régionales.

Comme il est prévu, la Commission se rendra dans les régions du Québec où ces populations de caribous vivent. La tournée commencera le 12 avril et prendra fin le 17 mai. Voici le calendrier des rencontres :

Sainte-Anne-des-Monts : 12 avril

: 12 avril Baie-Saint-Paul : 19 avril

: 19 avril La Sarre : 27 avril

: 27 avril Val-d'Or : 28 avril

: 28 avril Chibougamau : 5 mai

: 5 mai Alma : 11 mai

: 11 mai Baie-Comeau : 17 mai

Pour chacune des villes visitées, la Commission s'entretiendra avec les médias locaux et tiendra des rencontres avec des groupes d'intérêt ainsi que des audiences publiques avec les citoyens des régions concernées.

Document de consultation

Le document de consultation est un outil important qui permettra à la population de prendre connaissance de l'état de la situation et d'alimenter les réflexions des participants, notamment quant à la prise en compte des préoccupations et des enjeux ainsi qu'à la formulation de recommandations.

Il explique aussi les deux scénarios théoriques et hypothétiques qui ont été développés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et sur lesquels la Commission souhaite consulter la population et les parties prenantes.

Ces scénarios, présentant des visions assez distinctives, sont des options parmi tant d'autres. Les participants à la Commission pourront donc proposer toutes autres solutions alternatives ou mitoyennes en matière de gestion de l'habitat et des populations de caribous, notamment quant à l'équilibre entre les mesures et leurs conséquences socio-économiques.

Le document de consultation est disponible sur l'espace Web de la Commission à consultation.quebec.ca/processes/caribous, dans l'onglet Documentation.

Il est prévu que les audiences se tiennent en personne, mais la Commission suivra de près l'évolution de la situation épidémiologique et pourrait modifier ses plans si nécessaire. Tous les détails relatifs au calendrier seront disponibles sur le site Web de la Commission.

« La Commission invite tous les citoyens, communautés autochtones et groupes d'intérêt à prendre connaissance de ce document qui, nous l'espérons, leur permettra de bien comprendre la situation et d'alimenter leurs réflexions. Ils pourront alors préparer et déposer un mémoire ou simplement partager leurs opinions en remplissant un formulaire sur le site de la Commission. »

Nancy Gélinas, présidente de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards

Espace Web de la Commission : https://consultation.quebec.ca/processes/caribous

Le mandat de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards est de rencontrer les citoyens et les citoyennes, les communautés autochtones ainsi que les parties prenantes des régions visées afin de les entendre sur deux scénarios théoriques qui favorisent l'autosuffisance du caribou dans les territoires touchés. Au terme des audiences qui débuteront en avril, un rapport final sera produit par la Commission et livré au gouvernement.

