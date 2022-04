La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards entame ses audiences à Sainte-Anne-des-Monts

QUÉBEC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards tiendra ses premières audiences demain à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie. Ce sera le premier arrêt d'une tournée de sept villes québécoises pour la Commission qui souhaite s'entretenir avec les groupes d'intérêts, les élus, les communautés autochtones et les citoyens.

Les personnes intéressées sont invitées à commenter les deux scénarios théoriques et hypothétiques qui ont été développés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ces scénarios, présentant des visions assez distinctives, sont des options parmi tant d'autres. Les participants à la Commission pourront donc proposer toutes autres solutions alternatives ou mitoyennes en matière de gestion de l'habitat et des populations de caribous, notamment quant à l'équilibre entre les mesures et leurs conséquences socio-économiques.

Le document de consultation est disponible sur l'espace Web de la Commission à consultation.quebec.ca/processes/caribous, dans l'onglet Documentation.

Comment participer

Pour participer aux travaux de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, trois options sont possibles, soit :

Participer aux audiences, dans le cadre d'une rencontre privée ou publique

Déposer un mémoire

Répondre au questionnaire en ligne

Déroulement des audiences

Les citoyens sont conviés à la séance d'audience publique en soirée.

Où : Salle Sainte-Anne - Chevaliers de Colomb

(sous-sol de l'Église Sainte-Anne-des-Monts)

5, 1re Ave Est, Sainte-Anne-des-Monts (Québec)

G4V 2J3



Quand : Le 12 avril 2022, de 19 h à 22 h



Inscription : En ligne au consultation.quebec.ca/processes/caribous, dans l'onglet Calendrier.

Citation :

« La Commission invite tous les citoyens, communautés autochtones et groupes d'intérêt à rencontrer les commissaires et à partager leur opinion quant à la gestion de l'habitat et des populations de caribous. Nous sommes très enthousiastes d'entamer cette tournée et nous sommes persuadés que nous aurons des échanges riches et constructifs avec l'ensemble des parties prenantes. »

Nancy Gélinas, présidente de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards

Lien connexe :

Espace Web de la Commission : https://consultation.quebec.ca/processes/caribous

À propos de la Commission :

Le mandat de la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards est de rencontrer les citoyens et les citoyennes, les communautés autochtones ainsi que les parties prenantes des régions visées afin de les entendre sur deux scénarios théoriques qui favorisent l'autosuffisance du caribou dans les territoires touchés. Au terme des audiences qui débuteront en avril, un rapport final sera produit par la Commission et livré au gouvernement.

