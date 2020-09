La Commission a voté pour que le drapeau porte la mention « In God We Trust ».

Le drapeau a été conçu par Rocky Vaughan, avec le soutien de Sue Anna Joe, Kara Giles et Dominique Pugh. Le motif comporte un magnolia blanc sur une bannière bleue avec des barres rouges et dorées de chaque côté. Le magnolia est entouré de vingt étoiles à cinq branches, plus une étoile représentant les Amérindiens, et les mots « In God We Trust ».

« Notre drapeau doit refléter la beauté et le bien en chacun de nous. Il doit représenter un État qui mérite une image positive », a déclaré M. Vaughan. « Le nouveau drapeau Magnolia représente la chaleur et la force du bon peuple du Mississippi. Il est temps de montrer au monde que nous venons du Mississippi, l'État du Magnolia ».

Le chef de tribu Cyrus Ben, Sherri Carr Bevis, Frank Bordeaux, Mary Graham, Betsey Hamilton, Robyn Tannehill, T.J. Taylor et J. Mack Varner ont participé à la commission. Le juge Reuben Anderson a présidé la Commission.

« Personne n'a travaillé plus dur pour changer le drapeau du Mississippi que le gouverneur William Winter » a déclaré M. Anderson, qui est également président du conseil d'administration du Mississippi Department of Archives and History (MDAH). « Je pense à lui aujourd'hui alors que le Mississippi franchit cette étape historique vers la sélection d'un drapeau d'État qui nous unifiera et nous rendra fiers. Je suis reconnaissante au leadership de notre État et à mes collègues de la Commission pour leur détermination à faire progresser le Mississippi ».

« Le MDAH est fier d'appuyer la Commission du Drapeau dans son travail historique », a déclaré la directrice du MDAH, Katie Blount. « Nous avons été particulièrement satisfaits de voir que le public avait fortement participé à la démarche. Les commissaires ont travaillé sans relâche, ont écouté les experts et les gens, et ils ont créé un motif formidable à présenter aux électeurs le 3 novembre ».

Le 1er juillet 2020, le Mississippi a remplacé le drapeau de l'État datant de 1894 - le dernier drapeau d'État de la nation à incorporer le drapeau de combat confédéré. L'Assemblée législative a ordonné que le nouveau motif ne contienne pas ce drapeau, mais qu'il comporte les mots « In God We Trust ».

Toutes les réunions ont été diffusées en direct sur la page Facebook du MDAH et placées ensuite sur la chaîne YouTube MDAH.

Disponibilité pour les médias :

L'honorable Reuben Anderson, président de la Commission chargée de conceptualiser le nouveau drapeau de l'État du Mississippi et président du conseil d'administration du Department of Archives and History du Mississippi. Le juge Anderson a été le premier Afro-Américain à siéger à la Cour suprême du Mississippi.

Katie Blount, directrice du Department of Archives and History du Mississippi

Pour de plus amples renseignements ou pour planifier des entretiens, communiquez avec :

Michael Morris, directeur des relations publiques du MDAH. [email protected] ou 601.576.6822

Holly Lange, Lange Management, [email protected], ou 601.9068

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1248279/Mississippi_new_In_God_We_Trust_Flag.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248034/MDAH_Logo.jpg

SOURCE Mississippi Department of Archives & History