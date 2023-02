TRURO, N.-É., le 22 févr. 2023 /CNW/ - La Commission des pertes massives prévoit de présenter son rapport final à Truro (N.-É.) le 30 mars 2023. Il s'agit de l'aboutissement de l'enquête indépendante et exhaustive réalisée par la Commission sur les terribles événements survenus en Nouvelle-Écosse en avril 2020, dans le cadre de laquelle les commissaires ont examiné les causes, le contexte et les circonstances relatifs aux aux événements.

« Pendant les dernières étapes de ses travaux, la Commission a travaillé à l'examen et à l'analyse de l'énorme quantité d'information obtenue au fil de l'enquête. Le rapport final s'appuiera sur tout ce que nous avons appris et présentera en détail ce qui s'est produit, en plus de fournir des recommandations visant à renforcer la sécurité partout au pays, » a affirmé la directrice des enquêtes de la Commission, Barbara McLean.

Comme il est stipulé dans le mandat, le rapport final contient l'analyse complète que la Commission a effectuée sur les points suivants :

L'accès aux armes à feu

Les communications entre les organismes d'application de la loi et les autres services et au sein de ceux-ci

Les communications avec la population pendant et après l'événement

La violence fondée sur le sexe et la violence conjugale

Les actions de la police

Les politiques, procédures et formations des services de police

Les interactions antérieures et le lien entre l'agresseur et les services policiers et sociaux;

Les mesures prises pour informer, aider et mobiliser les personnes les plus touchées

« Le mandat global de la Commission précise que celle-ci doit présenter un rapport final étoffé. Les recommandations visant à aider les représentants des gouvernements, des organisations et des collectivités à agir dès maintenant. Le rapport contiendra des observations et des recommandations qui seront utiles au Canada et ailleurs dans le monde, » a déclaré Emily Hill, avocate principale de la Commission.

Le rapport final sera présenté en personne à l'hôtel Best Western Glengarry, situé à Truro (N.-É.) et par webdiffusion, via le site Web de la Commission. Les Participants, les groupes communautaires, les parties concernées, les médias et le public sont invités à assister à l'événement. De plus amples renseignements (comme le moment, le processus d'inscription et la façon d'assister à la présentation) seront diffusés à mesure que l'on approche de la date de publication. Le rapport et les documents connexes seront aussi rendus disponibles le 30 mars 2023 sur le site Web de la Commission, Commissiondespertesmassives.ca.

« À l'instar de tous les travaux de la Commission, le rapport final s'appuie sur la contribution de nombreuses personnes, notamment les familles, les Participants et leurs représentants, les premiers intervenants, les témoins, les experts (lors de tables rondes), les organisations communautaires, les médias, les fournisseurs de services, le public et l'équipe de la Commission. Je me permets d'insister : il s'agit d'un effort collectif, et nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à nos travaux et qui ont aidé la Commission dans cette importante mission, » a soutenu la directrice des enquêtes de la Commission, Barbara McLean.

« Tous ont un rôle à jouer dans la sécurité d'une collectivité. Le rapport final contiendra des lignes directrices pour que tout le monde, au Canada comme à l'étranger, puisse prendre des mesures dans les collectivités, les domiciles, les lieux de travail et les organisations, » a affirmé l'avocate principale de la Commission, Emily Hill. « Dans les étapes menant à la rédaction du rapport final, nous favorisons la poursuite des conversations sur la sécurité et le bien-être des collectivités. Tous les documents, les rapports, les témoignages et autres enregistrements des procédures demeurent disponibles sur notre site Web. Ils peuvent servir de base de conversation dans vos collectivités et avec vos collègues et membres de vos réseaux. »

Travaux menés par la Commission jusqu'à maintenant

Depuis le début des travaux de la Commission,

nous en avons obtenu les commentaires :

au moyen d'une enquête indépendante sur les causes, le contexte et les circonstances ayant mené aux terribles événements;

au moyen de présentations écrites et orales des Participants;

au moyen de six assemblées communautaires;

au moyen de 76 jours de procédures publiques.

nous avons diffusé :

31 documents fondamentaux et plus de 7 000 documents sources et autres preuves;

22 rapports commandés préparés par des experts indépendants sur les questions figurant dans notre mandat;

plus de 50 rapports supplémentaires et autres preuves demandés pour approfondir des questions, événements ou thèmes particuliers.

nous avons entendu :

plus de 230 témoins, notamment plus de 80 membres de la GRC;

60 témoins pendant les procédures publiques, notamment plus de 30 membres de la GRC;

plus de 100 experts et autres intervenants possédant une expérience pertinente dans le cadre de plus de 20 tables rondes;

un éventail de personnes ayant une expérience directe des terribles événements, notamment des membres des familles, des premiers intervenants, des prestataires de services d'aide et des représentants élus.

nous avons interagi :

avec les médias à la suite de plus de 900 demandes présentées par les médias et les journalistes, y compris des demandes du Canada , des États-Unis et de l' Europe ;

, des États-Unis et de l' ; avec plus de 200 000 personnes ayant consulté le site Web de la Commission; plus de 600 000 des procédures ont été regardées par webdiffusion;

avec différentes personnes par le biais de plus 550 courriels plus de 200 appels téléphoniques;

avec les membres du public par le biais de plus de 1 000 présentations sur les expériences personnelles des événements ou des recommandations de travaux de recherche pertinents ou de suggestions de changements.

À propos de la Commission des pertes massives : La Commission est une enquête publique indépendante créée pour examiner les événements survenus en avril 2020 en Nouvelle-Écosse et formuler des recommandations significatives pour aider à protéger les collectivités. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le commissiondespertesmassives.ca.

