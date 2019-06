La Commission des partenaires du marché du travail contribue au financement du CSMO-ÉSAC - Les organisations de l'économie sociale et de l'action communautaire face au défi de la pénurie de main-d'oeuvre

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire doit composer, comme tous les autres secteurs, avec les départs à la retraite et les difficultés de recrutement. C'est ce que démontrent, entre autres, les résultats de la 4ième édition de l'enquête nationale de main-d'œuvre Les Repères en économie sociale et en action communautaire - Panorama du secteur et de sa main-d'œuvre, édition 2018, rendue publique aujourd'hui par le Comité sectoriel de main-d'œuvre - Économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC).

Cette enquête révèle que la moitié des gestionnaires de ce secteur d'emploi se disent préoccupés par la question de la relève et que 43% ont rencontré des difficultés à combler un ou plusieurs poste(s) au sein de leur organisation. Les enjeux posés par la rareté de main-d'œuvre vont aller en s'amplifiant, puisque la vague de départs la plus importante est pressentie pour 2019-2020.

Dans ce contexte de resserrement du marché du travail, les gestionnaires de ce secteur d'emploi développent des stratégies pour l'attraction de nouvelles ressources humaines. Ainsi, 97 % des organisations sondées prônent le maintien ou l'embauche de travailleurs âgés de 50 ans et plus. Près de 18 % des organisations emploient une ou plusieurs personnes immigrantes et dans 82 % des cas, pour un emploi en lien direct avec leur domaine d'expertise. Également, plus du tiers des gestionnaires du secteur visent l'embauche d'Autochtones et 22 % l'embauche de personnes en situation de handicap. Enfin, 41 % des organisations de ce secteur d'emploi comptent des stagiaires dans leur équipe de travail. Selon Frédéric Lalande, président du CSMO-ÉSAC, « l'enquête démontre clairement que le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire est un vecteur important d'intégration sociale, et qu'il permet de combiner valeurs sociales et emplois de qualité ».

Le secteur d'emploi de l'économie sociale et de l'action communautaire est composé de près de 319 893 travailleurs dans 16 590 organisations (OBNL ou coop) et représente un budget d'opération totale de 45 471 487 270 $, soit 10 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec.

