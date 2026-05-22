Les subventions soutiennent les chercheurs universitaires et les entreprises qui mettent au point des thérapies, des technologies et des traitements novateurs à base de cellules souches ; les candidatures pour cinq programmes de financement du MSCRF doivent être déposées d'ici le 23 juin 2026

COLUMBIA, Maryland, le 22 mai 2026 /CNW/ - La Commission de recherche sur les cellules souches du Maryland (la « commission ») a annoncé 38 nouvelles bourses d'un total de 12 665 189 $ par l'entremise du Maryland Stem Cell Research Fund (« MSCRF» ou le « fonds ») pour soutenir la recherche de pointe sur les cellules souches et la médecine régénérative, le développement technologique et la mise sur le marché dans tout le Maryland. Le MSCRF est un programme indépendant au sein de TEDCO.

Les subventions soutiendront les chercheurs et les entreprises qui font avancer des thérapies et des technologies transformatrices dans 32 affections médicales et maladies, y compris le diabète, le cancer, la maladie de Parkinson, les AVC, la drépanocytose, la douleur chronique et les troubles cardiovasculaires, osseux, sanguins, digestifs et neurologiques. Le financement a été accordé dans le cadre des programmes Discovery, Fellowship, Launch, Validation, Commercialization et Clinical du MSCRF, ce qui témoigne de l'engagement continu du Fonds à soutenir la filière complète d'innovation en médecine régénérative -- de la recherche préliminaire à la traduction clinique et à la croissance de l'entreprise.

« Ce cycle de financement reflète l'étendue et la maturité de la filière de la médecine régénérative du Maryland, qu'il s'agisse d'une approche scientifique audacieuse à un stade précoce ou d'entreprises qui préparent des technologies pour l'avancement clinique et commercial », déclare Ruchika Nijhara, Ph. D., directrice générale du MSCRF. « Le rôle du MSCRF n'est pas seulement de financer des recherches prometteuses, mais aussi d'aider à créer les conditions propices aux découvertes pour devenir des thérapies, des technologies et des entreprises qui peuvent se développer ici au Maryland et avoir des résultats positifs pour les patients. »

Les récipiendaires représentent la communauté talentueuse et diversifiée de la recherche et de l'innovation du Maryland, y compris des établissements universitaires de premier plan comme l'Université Johns Hopkins, l'Université du Maryland, Baltimore, College Park, l'Institut de recherche Hugo W. Moser de Kennedy Krieger, Inc. et le Lieber Institute for Brain Development, aux côtés d'entreprises innovantes comme Theradaptive, Caleo Biotechnologies, Mirecule, SereNeuro Therapeutics, Reprocell USA, NuGate Therapeutics et Lentigen Technology. Collectivement, ces projets soulignent l'excellence scientifique, le leadership en recherche translationnelle et l'élan entrepreneurial qui anime le secteur des cellules souches et de la médecine régénérative du Maryland.

« La commission est fière d'appuyer un portefeuille de projets qui reflète à la fois l'excellence scientifique et la véritable promesse translationnelle », déclare Rachel Brewster, Ph.D., présidente de la commission. « À une époque où le financement de la recherche est de plus en plus concurrentiel, l'engagement soutenu du Maryland envers les cellules souches et la médecine régénérative est particulièrement important. Ces subventions font en sorte que les idées à fort impact aient des débouchés. »

Les récipiendaires ont présenté des propositions en réponse à l'appel à candidatures de la commission pour la deuxième ronde de financement de l'exercice 2026. Plus tôt au cours de l'exercice, la commission a également affecté plus de 4,7 millions de dollars en subventions de recherche supplémentaires. Depuis sa création en vertu du Maryland Stem Cell Research Act de 2006, le MSCRF a attribué près de 250 millions de dollars à plus de 750 projets de recherche et de mise sur le marché et a contribué à positionner le Maryland comme chef de file national de la médecine régénérative.

La commission a également publié des appels à candidatures pour cinq programmes de subventions pour la première ronde de financement de l'exercice 2027, réaffirmant son soutien continu aux chercheurs et aux entreprises du Maryland qui font progresser l'innovation en matière de cellules souches et de médecine régénérative. Les candidatures sont maintenant acceptées pour les programmes Launch, Validation, Clinical, Commercialization et Manufacturing Assistance. Les candidatures doivent être déposées d'ici le 23 juin 2026 au plus tard à 17h00 (HE). Les candidats sont invités à visiter le site web du MSCRF pour obtenir tous les détails des appels à candidatures, des conditions d'admissibilité et des lignes directrices relatives aux candidatures.

La dernière série de subventions du MSCRF pour l'exercice 2026 couvre :

la mise sur le marché : ces subventions soutiennent les entreprises qui développent de nouveaux produits à base de cellules souches humaines au Maryland. Les récipiendaires de la subvention Commercialization de 2 597 560 $ sont Caleo Biotechnologies Inc. (Dr Samaneh Kamali), Mirecule Inc (Dr Kevin Kim), SereNeuro Therapeutics (Dr Tea Soon Park), Reprocell USA (Dr Yongming [LUKE] Ren), NuGate Therapeutics (Dr Anthony Accorsi) et Lentigen Technology, a Miltenyi Biotechnology Company (Dr Rimas Orentas).





: ces subventions soutiennent les entreprises qui développent de nouveaux produits à base de cellules souches humaines au Maryland. Les récipiendaires de la subvention Commercialization de 2 597 560 $ sont Caleo Biotechnologies Inc. (Dr Samaneh Kamali), Mirecule Inc (Dr Kevin Kim), SereNeuro Therapeutics (Dr Tea Soon Park), Reprocell USA (Dr Yongming [LUKE] Ren), NuGate Therapeutics (Dr Anthony Accorsi) et Lentigen Technology, a Miltenyi Biotechnology Company (Dr Rimas Orentas). les essais cliniques : ces subventions soutiennent des entités publiques et privées qui mènent des essais cliniques à base de cellules souches humaines au Maryland. Les récipiendaires de la subvention Clinical de 2 000 000 $ sont le Dr Amir Kashani de l'Université John Hopkins et le Dr Luis Alvarez de Theradaptive, Inc.





: ces subventions soutiennent des entités publiques et privées qui mènent des essais cliniques à base de cellules souches humaines au Maryland. Les récipiendaires de la subvention Clinical de 2 000 000 $ sont le Dr Amir Kashani de l'Université John Hopkins et le Dr Luis Alvarez de Theradaptive, Inc. la validation : ces subventions soutiennent la validation de technologies prometteuses basées sur les cellules souches en développement dans les établissements universitaires du Maryland. Les récipiendaires de la subvention Validation de 478 533 $ sont les Drs Annie Kathuria et Sashank Reddy de l'Université John Hopkins.





: ces subventions soutiennent la validation de technologies prometteuses basées sur les cellules souches en développement dans les établissements universitaires du Maryland. Les récipiendaires de la subvention Validation de 478 533 $ sont les Drs Annie Kathuria et Sashank Reddy de l'Université John Hopkins. le lancement : ces subventions soutiennent le corps professoral nouveau et nouveau dans ce domaine en apportant des recherches et des technologies novatrices dans le domaine de la médecine régénérative. Les récipiendaires de la subvention Launch de 2 799 887 $ sont la Dre Constance Smith-Hicks de l'Institut de recherche Hugo W. Moser de Kennedy Krieger, la Dre Stephanie Page du Lieber Institute for Brain Development, la Dre Aikaterini Kontrogianni-Konstantopou de l'Université du Maryland, Baltimore, ainsi que les Drs Isabelle Coppens, Rupali Srivastava, Elizabeth Luczak, Malia Edwards et Misato Koakutsu de l'Université Johns Hopkins.





: ces subventions soutiennent le corps professoral nouveau et nouveau dans ce domaine en apportant des recherches et des technologies novatrices dans le domaine de la médecine régénérative. Les récipiendaires de la subvention Launch de 2 799 887 $ sont la Dre Constance Smith-Hicks de l'Institut de recherche Hugo W. Moser de Kennedy Krieger, la Dre Stephanie Page du Lieber Institute for Brain Development, la Dre Aikaterini Kontrogianni-Konstantopou de l'Université du Maryland, Baltimore, ainsi que les Drs Isabelle Coppens, Rupali Srivastava, Elizabeth Luczak, Malia Edwards et Misato Koakutsu de l'Université Johns Hopkins. la découverte : ces subventions financent des chercheurs universitaires du Maryland avec des idées novatrices pour développer de nouvelles technologies et remèdes à base de cellules souches humaines. Les récipiendaires de la subvention Discovery de 3 489 209 $ sont le Dr Guanshu Liu de l'Institut de recherche Hugo W. Moser de Kennedy Krieger, Inc. ; le Dr Seth Ament de l'Université du Maryland, Baltimore ; le Dr Steven Jay de l'Université du Maryland, College Park ; et les Drs Gabsang Lee, Haiqing Liu, S. Amer Riazuddin, Emmanouil Tampakakis, Vasiliki Machairaki, Chulan Kwon et Aaron James de l'Université Johns Hopkins.





: ces subventions financent des chercheurs universitaires du Maryland avec des idées novatrices pour développer de nouvelles technologies et remèdes à base de cellules souches humaines. Les récipiendaires de la subvention Discovery de 3 489 209 $ sont le Dr Guanshu Liu de l'Institut de recherche Hugo W. Moser de Kennedy Krieger, Inc. ; le Dr Seth Ament de l'Université du Maryland, Baltimore ; le Dr Steven Jay de l'Université du Maryland, College Park ; et les Drs Gabsang Lee, Haiqing Liu, S. Amer Riazuddin, Emmanouil Tampakakis, Vasiliki Machairaki, Chulan Kwon et Aaron James de l'Université Johns Hopkins. une bourse de recherche postdoctorale : ces subventions soutiennent des boursiers postdoctoraux d'exception qui mènent des recherches au Maryland. Les récipiendaires de cette subvention de 1 300 000 $ sont le Dr Sahar Vakili de l'Université du Maryland, College Park, ainsi que les Drs Michael Anderson, Zhuolun Wang, Jose Francisco Delgado Jimenez, Byunggik Kim, Xiang Liu, Vishnu Babu, Ashis Kumar Srikumar, Dongjin Oh et Fan Tang de l'Université John Hopkins.

Pour en savoir plus sur les récipiendaires et les possibilités de financement du MSCRF, visitez mscrf.org.

À propos de la Commission de recherche sur les cellules souches du Maryland et du Maryland Stem Cell Research Fund

La Commission de recherche sur les cellules souches du Maryland, par l'entremise du Maryland Stem Cell Research Fund, se concentre sur l'identification et le financement de la recherche et de l'innovation de pointe dans le domaine de la médecine régénérative au Maryland. L'initiative Accelerating Cures du MSCRF comprend des programmes qui aident à faire passer les technologies à base de cellules souches humaines de l'expérimentation au chevet des malades, tout en soutenant des mécanismes de création et de croissance d'entreprises spécialisées dans les cellules souches au Maryland. Pour en savoir plus, visitez www.mscrf.org.

À propos de TEDCO

TEDCO, la Maryland Technology Development Corporation, soutient l'autonomisation économique en favorisant un écosystème d'innovation entrepreneuriale inclusif. TEDCO identifie, investit et contribue à la croissance des entreprises de technologie et de sciences de la vie au Maryland. Pour en savoir plus, visitez www.tedcomd.com.

Contact :

Ruchika Nijhara, directrice générale, MSCRF, [email protected]@tedcom

Personne-ressource pour les médias

Direna Cousins, vice-présidente, Marketing, TEDCO, [email protected]

Rachael Kalinyak, directrice associée, marketing et communications, TEDCO, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1818878/MSCRF_Logo.jpg

SOURCE Maryland Stem Cell Research Commission