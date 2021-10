Déclaration

De la Commission de la santé mentale du Canada

OTTAWA, ON, le 26 oct. 2021 /CNW/ - Au nom du conseil d'administration de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), de l'équipe de la haute direction et du personnel, j'exprime mes félicitations à tous les 338 députés qui ont été élus pour représenter nos circonscriptions à Ottawa au sein du 44e Parlement. Mes remerciements vont également à tous les députés qui n'ont pas été réélus pour servir loyalement leurs circonscriptions.

En cette période sans précédent, il n'a jamais été aussi urgent de répondre aux besoins de la population canadienne en matière de santé mentale et d'usage de substances. Nous savons que les taux de dépression et d'anxiété ont augmenté de manière générale, et que les mesures d'isolement social ont pesé lourdement sur les personnes qui vivaient déjà avec une maladie mentale ou une consommation problématique de substances avant la survenue de la COVID-19. Pour atteindre la parité entre la santé mentale et la santé physique, tout le monde doit mettre la main à la pâte.

À titre de voix pancanadienne sur la santé mentale, la CSMC se tient à la disposition de tous les députés qui souhaitent élargir leurs connaissances sur la santé mentale, accéder à des ressources sur le sujet ou s'engager davantage dans la défense des causes qui y sont pertinentes. Si le sujet est nouveau pour vous, ou pour votre personnel, nous vous invitons à consulter en premier lieu notre carrefour de ressources durant la COVID-19. Le carrefour comprend des fiches-conseils sur des sujets variés, allant du choix judicieux des sources d'information aux astuces pour s'adresser à une personne en crise, ainsi que de nombreuses autres informations pratiques.

Une autre façon simple de s'engager davantage en tant que champion de la santé mentale est d'acquérir un langage non stigmatisant, de sorte que nous puissions tous contribuer à des discussions significatives. Le guide « Le choix des mots est important » de la CSMC est un outil pratique pour toute personne qui aborde le sujet de la santé mentale.

Après tout, puisque vous devez faire face aux pressions liées à l'équilibre entre les exigences de votre rôle et les réalités de la vie familiale au cours de cette période difficile, nous vous encourageons à avoir recours à des services favorisant le mieux-être au moment et à l'endroit où vous en avez besoin. Espace mieux-être Canada est un portail financé par le gouvernement fédéral auquel la CSMC est fière de participer. Il héberge une variété de ressources sur la santé mentale et l'usage de substances qui sont accessibles gratuitement.

Il n'y a pas une seule communauté dans ce pays qui ne soit pas touchée par la maladie mentale, la consommation problématique de substances et le suicide, tout comme il n'y a personne qui n'ait besoin de promouvoir et de protéger sa santé mentale, y compris les députés, surtout en cette période de transition. En tant que votre partenaire en santé mentale et bien-être, nous sommes là pour vous aider.

Michel Rodrigue

Président et directeur général, Commission de la santé mentale du Canada

Restez branchés

Suivez la CSMC sur Facebook

Suivez la CSMC sur Twitter

Suivez la CSMC sur LinkedIn

Suivez la CSMC sur Instagram

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la CSMC

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Renseignements: Nous joindre: Relations médiatiques, Commission de la santé mentale du Canada, 613 683-3748,[email protected]

Liens connexes

www.mentalhealthcommission.ca