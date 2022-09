OTTAWA, ON, le 7 sept. 2022 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est le premier organisme de santé mentale à se joindre à PartenaireSanté, un regroupement d'organismes caritatifs en santé les plus reconnus au Canada, dont la mission est d'améliorer le bien-être des personnes vivant avec une maladie chronique ou une maladie grave. Cette nouvelle collaboration souligne l'importance de la santé mentale et son lien inextricable avec la santé physique.

Ce partenariat permet aux Canadiens de soutenir les programmes et les recherches novateurs de la Commission, par le biais de dons en ligne et des campagnes en milieux de travail, tels que la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada, assortis de reçus de charité.

« Le soutien à la santé mentale est un investissement - dans les individus, les familles, les communautés et la société en général », déclare Michel Rodrigue, président et chef de la direction de la Commission de la santé mentale du Canada.

« Travailler avec PartenaireSanté permet à la CSMC de répondre au souhait des Canadiens de soutenir de manière significative la recherche et les programmes en matière de santé mentale. Nous avons constaté des progrès considérables en matière de sensibilisation à la santé mentale et de la réduction de sa stigmatisation. L'adhésion à PartenaireSanté nous permet de continuer à faire avancer ce travail et de nous adapter à l'évolution du paysage de la santé mentale au Canada. »

Ce nouveau partenariat marque la première fois en 34 ans qu'un nouveau membre s'ajoute au regroupement de PartenaireSanté. Elle témoigne des progrès importants réalisés pour mieux intégrer la santé mentale dans la perspective des soins de santé.

« La Commission de la santé mentale du Canada complète notre regroupement d'organismes caritatifs de la santé d'une manière qu'aucune autre cause ne peut le faire », déclare Charlotte Comrie, Cheffe de la direction par intérim de PartenaireSanté.

« La santé mentale est une question clé au premier plan des préoccupations des Canadiens en matière de santé, et nous savons qu'elle touche plus d'une personne sur trois souffrant d'une maladie chronique, ce qui démontre le lien étroit entre la santé physique et la santé mentale. Nous sommes enchantés que la CSMC puisse nous aider à améliorer la vie et le bien-être des Canadiens. »

Charlotte Comrie

Cheffe de la direction par intérim, PartenaireSanté

Michel Rodrigue

Président et chef de la direction, Commission de la santé mentale du Canada

SOURCE Mental Health Commission of Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Commission de la santé mentale du Canada, 613-683-3748 , [email protected]; Negar Haghighat, Directrice, Développement des affaires, marketing et communications, PartenaireSanté, 613-562-1469 Ext. 280, [email protected]