La Commission de la santé mentale du Canada rend hommage aux travailleurs et aux employeurs en guise de célébration de la Semaine de la santé mentale

OTTAWA, ON, le 2 mai 2022 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) souligne la Semaine de la santé mentale (du 2 au 8 mai 2022) en rendant hommage aux travailleurs et aux employeurs qui, partout au pays, ont fait preuve d'empathie et de résilience tout au long de la perturbation historique de leurs milieux de travail.

En particulier, la CSMC souhaite souligner et reconnaître la contribution des travailleurs de première ligne, notamment ceux du secteur de la santé, qui n'ont pas eu la chance de travailler de la maison ou dans des environnements hybrides ou à distance. Nous pouvons continuer de manifester notre empathie collective pour les travailleurs de la santé en protégeant et en soutenant leur sécurité psychologique.

Diriger dans un souci d'empathie et de bien-être dans un environnement de travail hybride

Dans le même temps, nous reconnaissons que les travailleurs et les employeurs d'autres secteurs font eux aussi face à des obstacles émergents particuliers posés par le retour dans leur milieu de travail traditionnel ou par l'adoption de formules hybrides.

Au Canada, 35 % des personnes salariées disent vivre de l'épuisement. Un travailleur sur cinq se sent en crise ou s'inquiète de sa capacité à composer avec la situation. Nous savons aussi que 30 % des demandes de prestations d'invalidité de courte ou de longue durée au Canada sont attribuables à des maladies mentales ou à des problèmes liés à la santé mentale.

Nos experts de la santé mentale en milieu de travail se sont servis de ces données pour aider les organisations à préserver le bien-être de leurs employés en élevant la santé et la sécurité psychologiques au rang de priorité, que ce soit au bureau, à la maison ou dans une combinaison des deux, grâce à notre nouvelle Trousse d'outils du gestionnaire : Diriger dans un environnement de travail hybride.

Tout comme c'est le cas pour le thème de la Semaine de la santé mentale de cette année, l'empathie représente le fondement de cette trousse d'outils. À l'aide d'exemples concrets, elle enseigne à faire preuve de compassion lors de discussions délicates et propose des outils pratiques pour s'orienter dans le nouveau milieu de travail hybride. Il est important que les gestionnaires aident leurs employés à reconnaître les signes d'une détérioration de leur santé mentale et qu'ils créent des milieux de travail où ceux-ci sentent qu'ils peuvent s'exprimer en toute sécurité ou savent au moins où aller pour trouver de l'aide.

La CSMC est déterminée à aider les employeurs à créer et à maintenir des milieux de travail sains sur le plan psychologique en leur fournissant les outils, l'information et les services nécessaires pour que chaque personne au Canada puisse se rendre au travail en sachant que son employeur reconnaît l'importance de la santé et de la sécurité psychologiques en milieu de travail.

Michel Rodrigue

Président et directeur général

Commission de la santé mentale du Canada

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Relations avec les médias, Commission de la santé mentale du Canada