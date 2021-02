OTTAWA, ON, le 18 févr. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est fière de partager son plan stratégique pour les dix prochaines années.

Après avoir consulté des centaines de partenaires, d'intervenants, de critiques et de champions, la CSMC a conçu ce nouveau plan intitulé Répondre à l'appel en réponse aux besoins diversifiés des personnes qui vivent avec la maladie mentale, celles qui l'étudient et celles qui travaillent dans ce domaine.

En plus de ses trois objectifs stratégiques principaux -- Renseigner, Inspirer et Améliorer --, le plan vise notamment à soutenir et à diffuser les meilleures recherches fondées sur des données probantes, à lutter contre la stigmatisation, à favoriser la parité entre la santé physique et la santé mentale et à améliorer l'accès aux services et aux mesures de soutien.

« Le plan est construit sur les assises de la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada, affirme Chuck Bruce, président du conseil d'administration de la CSMC. Mais notre objectif était de poursuivre une vision plus large et plus audacieuse : imaginer un plan dont les seules limites seraient notre imagination. Répondre à l'appel se veut une aspiration parce qu'il prescrit un changement transformationnel à tous les égards. »

« Je suis particulièrement ravie du rôle prioritaire qu'occupe le savoir expérientiel dans le plan », ajoute Louise Bradley, présidente et directrice générale de la CSMC. Nous portons le slogan « Rien nous concernant, sans nous » à un niveau supérieur en introduisant les expériences, les points de vue et la sagesse des personnes qui vivent avec la maladie mentale dans les protocoles et les modèles de soins. Ce faisant, nous voulons créer un système qui répond mieux aux besoins des utilisateurs. »

Au cours de la dernière décennie, le travail de la CSMC a contribué à lever le voile sur plusieurs des iniquités qui doivent être corrigées et sur les lacunes qui doivent être comblées. Ce nouveau plan stratégique fournit la feuille de route qui permettra à la CSMC d'aller au-delà de l'identification de ces besoins pour répondre à l'appel.

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Renseignements: Nous joindre: Relations médiatiques, Commission de la santé mentale du Canada, 613 683-3748, [email protected]

