TORONTO, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), en collaboration avec Changer les mentalités et la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), est fière d'annoncer le lancement officiel de PREMIÈRE LIGNE, un programme d'éducation et de leadership conçu pour enrichir les connaissances et renforcer les aptitudes des membres de l'AJLNH en matière de santé mentale.

Premier programme en son genre dans le sport professionnel, PREMIÈRE LIGNE a été élaboré par la Commission de la santé mentale du Canada, Changer les mentalités et l'équipe responsable de la santé et du mieux-être au sein de l'AJLNH - tout spécialement pour les joueurs de la LNH. Ce programme est conçu pour aborder directement les enjeux auxquels font face les joueurs et les membres de leur famille.

La Commission de la santé mentale du Canada et l'AJLNH lancent un nouveau programme d'éducation et de leadership Post this

PREMIÈRE LIGNE vise à :

enrichir les connaissances sur les problèmes de santé mentale courants tels que la dépression, l'anxiété, la dépendance et l'automutilation;

fournir les aptitudes nécessaires pour offrir un soutien entre pairs; et

assurer une éducation sur la stigmatisation entourant les troubles mentaux et sur les moyens de la combattre.

« La collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada en vue d'élaborer le programme Première ligne s'appuie sur le travail assidu de l'équipe responsable de la santé et du mieux-être de l'AJLNH, qui enrichit la vie des joueurs en accordant la priorité au bien-être en santé mentale et en améliorant l'expérience des joueurs », affirme Marty Walsh, directeur général de l'AJLNH. « Bien que les joueurs aient connu de grands succès dans leur carrière en tant que meilleurs joueurs de hockey au monde, cela ne les empêche pas de faire face aux mêmes défis que beaucoup d'autres. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'AJLNH dans le cadre de cette initiative d'une portée essentielle », déclare Shane Silver, vice-président de la CSMC et de Changer les mentalités. « Les programmes de Changer les mentalités ont eu une incidence positive sur plus d'un million de participants dans le monde entier, en soulignant l'importance universelle de donner la priorité à la santé mentale dans tous les aspects de notre vie, que ce soit dans nos carrières ou dans nos sphères privées. Je félicite l'AJLNH pour son engagement envers le bien-être de ses membres et pour l'adoption d'une approche holistique de la santé et du mieux-être. »

À ce jour, le programme PREMIÈRE LIGNE a été offert à 20 joueurs de la LNH, et il est prévu de former d'autres joueurs parmi les membres de l'AJLNH, sur une base facultative, tout au long de la saison 2023-2024 et au cours des années suivantes.

« Nous aspirons à ce que tous les joueurs qui suivent la formation PREMIÈRE LIGNE soient en mesure de veiller à leur propre santé mentale tout en soutenant celle de leurs compagnons de jeu et d'autres personnes », souligne le Dr Jay Harrison, psychologue consultant auprès de l'AJLNH et ancien joueur de la LNH. « Nous sommes encouragés par l'intérêt et l'engagement que les joueurs ont déjà manifesté pour PREMIÈRE LIGNE, et nous nous réjouissons à la perspective d'avoir un effet positif sur leur vie. »

PREMIÈRE LIGNE est un cours conçu pour être suivi en groupe, soit en personne, soit en ligne. Tous les joueurs qui terminent la formation PREMIÈRE LIGNE recevront un certificat de réussite de Changer les mentalités et de la Commission de la santé mentale du Canada.

À propos de l'AJLNH :

Créée en 1967, l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey. L'AJLNH travaille au nom des joueurs dans diverses disciplines telles que les relations de travail, l'homologation de produits, le marketing, le hockey international et les relations communautaires, tout cela dans le cadre de ses efforts pour promouvoir ses membres et le hockey. En 1999, le fonds Goals & Dreams de l'AJLNH a été lancé pour permettre aux joueurs de rendre au sport qu'ils aiment ce qu'il leur a donné. Au cours des 24 dernières années, plus de 90 000 enfants méritants dans 35 pays ont bénéficié de dons d'équipement de hockey de la part des joueurs. La fondation Goals & Dreams de l'AJLNH a versé plus de 26 millions de dollars à des programmes de hockey communautaires, ce qui en fait le plus important programme du genre. Pour de plus amples renseignements sur l'AJLNH, veuillez visiter le www.nhlpa.com.

À propos de Changer les mentalités : Changer les mentalités, l'un des services de la Commission de la santé mentale du Canada, est une entreprise à vocation sociale dont l'objectif est de proposer des programmes fondés sur des données probantes qui favorisent le mieux-être mental et la résilience, tout en luttant contre la stigmatisation dans le monde entier.

À propos de la Commission de la santé mentale du Canada : La Commission de la santé mentale du Canada est un catalyseur de changement, un organisme conçu pour recommander des améliorations au système de santé mentale à l'échelle nationale.

SOURCE Mental Health Commission of Canada

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Jonathan Weatherdon, AJLNH, 416 313-2316, [email protected]; Jordan Paquet, Bluesky Strategy Group, 613 790-2456, [email protected]