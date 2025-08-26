La Commission de la fonction publique de Montréal publie son rapport annuel 2024 : une année de renouveau et d'engagement renforcé

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - La Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) a déposé, hier au Conseil municipal, son rapport annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024, soulignant une année marquée par des transformations majeures, une croissance organisationnelle et un engagement renouvelé envers l'équité, l'inclusion et la transparence dans la fonction publique montréalaise.

Parmi les faits saillants de l'année :

237 demandes traitées , dont 153 plaintes déposées et 45 conclusions d'enquête rendues.

, dont et rendues. Plus d'une cinquantaine de recommandations déposées dans les dossiers d'enquêtes clôturés.

de déposées dans les dossiers d'enquêtes clôturés. Une mission d'audit portant sur l'atteinte des cibles organisationnelles en matière d'embauche et de promotion à des postes de gestionnaires de personnes issues de la diversité a permis de formuler deux constats et neuf recommandations.

portant sur l'atteinte des cibles organisationnelles en matière d'embauche et de promotion à des postes de gestionnaires de personnes issues de la diversité a permis de formuler deux constats et neuf recommandations. L'intégration de nouvelles responsabilités en matière de harcèlement et de discrimination, avec l'ajout de six nouveaux membres au sein de l'équipe.

Plaintes en harcèlement et discrimination : motifs allégués et recevabilité

Sur les 153 plaintes reçues, 112 comportaient un motif allégué de harcèlement psychologique, dont 28 ont été jugées recevables. Par ailleurs, 39 motifs concernaient de la discrimination dont 10 recevables, 33 du harcèlement discriminatoire dont 8 recevables, 13 le recrutement et la gestion de la main-d'œuvre dont 9 recevables, et 11 du harcèlement sexuel dont 6 recevables.

Enquêtes en dotation

En 2024, la majorité des plaintes en dotation ont visé des processus de recrutement liés aux cols blancs (40 %). Pour leur part, celles venant des professionnels(-les) et des scientifiques sont moins nombreuses que par le passé.

« L'année 2024 a été celle du renouveau pour la CFPM. Grâce à l'engagement de notre équipe et à la collaboration de nos partenaires, nous avons su relever les défis liés à l'élargissement de notre mandat tout en maintenant un haut niveau de professionnalisme et d'impartialité », a déclaré Mme Isabelle Chabot, CRHA, présidente de la Commission.

Le rapport met également en lumière les efforts de la CFPM pour lutter contre la discrimination systémique, notamment à travers une collaboration avec le Service de sécurité incendie de Montréal et le développement d'un outil de diagnostic de la diversité (ODD) en partenariat avec Mme Tania Saba, de la Chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. La CFPM réaffirme ainsi son rôle de centre d'expertise stratégique indépendant, au service d'une fonction publique inclusive, équitable et exemplaire.

Plan stratégique 2025-2028

Enfin, en 2024, la CFPM a également amorcé sa planification stratégique 2025-2028. Le document, maintenant complété, présente notamment une mission et une vision renouvelées. Vous pouvez le consulter ici.

À propos de la CFPM

La Commission de la fonction publique de Montréal a pour mission de vérifier le caractère impartial et équitable des règles de dotation et des autres politiques en matière de gestion de la main-d'œuvre, en vigueur à la Ville de Montréal. Encadrée par la Charte de la Ville de Montréal, la Commission relève du conseil municipal et jouit d'une indépendance face à l'administration de la Ville et d'une neutralité dans ses prises de position. Depuis le 4 décembre 2023, le Conseil municipal a également confié à la CFPM le mandat de traiter les plaintes de harcèlement, discrimination et les situations potentielles de discrimination systémique.

Le rapport complet est disponible en ligne ici.

SOURCE Commission de la fonction publique de Montréal

Renseignements : Pierre Tessier, [email protected], 514 233-1636