La Commission de la capitale nationale du Québec réduit les heures de consommation d'alcool dans ses parcs

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Commission de la capitale nationale du Québec, à l'instar de la Ville de Québec, réduit les heures de consommation d'alcool dans ses parcs. La consommation d'alcool avec un repas est désormais limitée à 20 h tous les soirs, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

La population pourra ainsi profiter dorénavant de cette latitude du lundi au vendredi de 16 h à 20 h, et les fins de semaine et jours fériés de 11 h à 20 h.

Rappelons que les lieux de la Commission ciblés par cette initiative sont la promenade Samuel-De Champlain, le parc du Bois-de-Coulonge ainsi que le parc des Moulins.

Ramassage des ordures

Afin de garder nos parcs propres et agréables, la Commission souhaite rappeler qu'il est de la responsabilité de tous les usagers de ramasser leurs déchets et effet personnels à la fin de leur pique-nique, incluant les bouteilles et les cannettes.

