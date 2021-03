La Commission de la capitale nationale du Québec procède à des coupes sélectives d'arbres morts ou malades

QUÉBEC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - « Bon an mal an, la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) doit abattre des arbres dans ses parcs et espaces verts. Cette année ne fait pas exception à la règle et donnera lieu, dès cette semaine, à des coupes sélectives d'arbres morts, malades, ou qui représentent un danger pour les usagers de ses parcs » a indiqué le directeur de l'Exploitation à la CCNQ, M. François Picard, précisant du même souffle que les parcs visés par ces interventions sont le domaine Cataraqui, le parc du Bois-de-Coulonge, le parc du Cavalier-du-Moulin, le parc de la Francophonie et le parc des Moulins.

La Commission, comme l'ensemble des organismes ayant la responsabilité d'assurer l'entretien des boisés sous leur responsabilité, procède périodiquement à ce genre de coupes d'arbres morts ou malades de façon préventive, pour des raisons de sécurité ou liées à la saine gestion de la forêt urbaine.

Conformément à sa vocation d'embellissement, d'aménagement et de préservation des boisés sous sa responsabilité, la Commission poursuit en parallèle des plantations de différentes essences d'arbres afin de compenser les coupes réalisées. Les arbres coupés seront remplacés par différentes espèces, bien adaptées à notre climat et à l'environnement concerné, dont des érables à sucre, des chênes, des tilleuls et des pommiers, notamment.

« Ces coupes s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre d'un plan triennal amorcé en 2019 à la CCNQ. À l'issue de cette démarche ce printemps, 120 arbres auront été abattus au total dans nos parcs et espaces verts. En contrepartie, 147 arbres et 193 arbustes auront été replantés » a tenu à souligner M. Picard.

Ces coupes, rendues nécessaires en raison de l'état de dégradation des arbres identifiés, répondent aux recommandations formulées par les experts arboricoles de la Commission et s'inscrivent dans un processus de gestion préventive de ses espaces publics.

Parallèlement, des coupes d'arbres sont aussi prévues à l'hiver et au printemps 2021 pour l'agrile du frêne dans le cadre d'un plan d'intervention mené conjointement avec la Ville de Québec dans nos parcs et espaces verts.

À propos de la Commission de la capitale nationale du Québec

La Commission de la capitale nationale du Québec a comme mission de veiller à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d'exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion. La Commission a également un rôle-conseil auprès du gouvernement du Québec sur la mise en valeur du statut de capitale.

