La Commission de la capitale nationale du Québec permet à nouveau la consommation d'alcool et l'utilisation d'un BBQ dans trois de ses parcs

Les lieux ciblés par cette initiative sont la promenade Samuel-De Champlain, le parc du Bois-de-Coulonge ainsi que le parc des Moulins. Jusqu'à la levée du couvre-feu prévue le vendredi 28 mai, la population pourra ainsi profiter de cette latitude du lundi au vendredi de 16 h à 21 h, et les fins de semaine et jours fériés de 11 h à 21 h. Par la suite, ces activités seront permises du lundi au vendredi de 16 h à 23 h, et les fins de semaine et jours fériés de 11 h à 23 h.