TORONTO, le 9 mars 2023 /CNW/ - Afin de faciliter l'innovation dans le secteur énergétique de l'Ontario, la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a pris des mesures pour rationaliser le processus de raccordement des ressources énergétiques distribuées (RED) au réseau électrique de l'Ontario et réduire le fardeau administratif pour les consommateurs et les distributeurs. Les modifications apportées au Code des réseaux de distribution (CRD) apportent davantage de clarté et de cohérence au processus de raccordement.

Les RED, telles que les panneaux solaires et les batteries de stockage, sont des technologies clés utilisées pour transformer la façon dont les consommateurs répondent à leurs besoins énergétiques et influencent la façon dont les services publics planifient, construisent et exploitent leurs systèmes électriques à l'avenir. Elles jouent un rôle important dans la mise en place d'un secteur énergétique durable et efficace pour aujourd'hui et pour demain.

Les importantes modifications annoncées aujourd'hui font suite aux recommandations du groupe de travail multipartite sur l'examen du raccordement des RED (groupe de travail). Composé de clients, de développeurs de RED et de distributeurs, le groupe de travail soutient directement le mandat de la CEO, qui est de faciliter l'innovation, et s'aligne sur la lettre d'instructions du ministre visant à favoriser l'électrification et la transition vers une énergie plus propre.

Au fur et à mesure que le groupe de travail poursuivra ses discussions dans le cadre de la prochaine étape de l'examen du raccordement des RED, d'autres recommandations seront élaborées afin de soutenir l'adoption des RED en rationalisant davantage le processus de raccordement. À l'avenir, le groupe de travail élaborera des recommandations visant à améliorer les processus de raccordement des stations de recharge des véhicules électriques et a invité les innovateurs du secteur des véhicules électriques à participer à ce processus.

« En collaboration avec le secteur, nous favorisons la transition énergétique en facilitant le raccordement des batteries, des panneaux solaires, des véhicules électriques et d'autres technologies importantes. Il s'agit d'une étape importante dans le travail de la CEO visant à améliorer le choix des clients et à favoriser un avenir énergétique plus durable et renouvelable ».

- Harneet Panesar, Chef de l'exploitation

