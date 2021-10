TORONTO, le 22 oct. 2021 /CNW/ - La Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a annoncé aujourd'hui que les prix de l'électricité pour les ménages et les petites entreprises ne changeront pas le 1er novembre 2021 en vertu de la Grille tarifaire réglementée (GTR). Comme d'habitude, les tarifs hivernaux selon l'heure de consommation et les tarifs par palier pour les clients résidentiels qui ont choisi les tarifs par palier entreront en vigueur le 1er novembre.

À compter du 1er novembre 2021, la remise d'électricité de l'Ontario (ROE) du gouvernement de l'Ontario passera à 17,0 %. La ROE est un crédit avant impôt qui apparaît au bas de la facture d'électricité. Pour un client résidentiel typique[1] qui utilise 700 kWh d'électricité par mois, la ROE réduirait les factures d'environ 20.90 $ chaque mois.

La tarification selon l'heure de consommation établis par la CEO pour le 1er novembre 2021 en vertu de la GTR sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le tableau indique également les heures auxquelles ces prix s'appliquent :

Périodes hivernales des tarifications selon l'heure de consommation 1er novembre 2021 Tarification selon l'heure de consommation Période creuse (jours de semaine de 19 h à 7 h, fins de semaine et jours de congé) 8,2 ¢/kWh Période médiane (en semaine, de 11 h à 17 h) 11,3 ¢/kWh Période de pointe (en semaine, de 7 h à 11 h et de 17 h à 19 h) 17,0 ¢/kWh

Le tableau ci-dessous indique les prix que payent les clients qui ont choisi les tarifications par palier :



Tarifications par palier hivernaux 1er novembre 2021 Tarifications par palier Palier 1 Résidentiel - 1 000 kWh/mois Non résidentiel - 750 premiers kWh/mois 9,8 ¢/kWh Palier 2 Résidentiel - pour l'électricité consommée au-delà de 1 000 kWh/mois Non résidentiel - pour l'électricité consommée au-delà de 750 kWh/mois 11,5 ¢/kWh

___________________________ [1] L'impact total sur la facture des clients individuels de la province peut varier en fonction de leur consommation d'électricité et du service public qui les approvisionnent.

Les clients résidentiels et les petites entreprises peuvent choisir leur plan tarifaire, qu'il s'agisse de tarifications selon l'heure de consommation ou de tarifications par palier. La CEO dispose d'un calculateur de facture en ligne pour aider les clients qui envisagent de changer de plan tarifaire. Pour en savoir plus, consultez oeb.ca/choix.

Programmes de soutien aux consommateurs d'électricité

Pour aider à maintenir la stabilité des factures, les consommateurs d'électricité reçoivent une remise sur leurs factures par l'entremise du Programme de remise de l' Ontario pour l'électricité (ROE), instauré en novembre 2019 par le gouvernement de l' Ontario , ainsi que par l'entremise d'autres programmes et crédits. La ROE est un crédit avant impôt qui apparaît au bas de la facture d'électricité.





Pour en savoir plus sur les programmes du gouvernement de l' Ontario visant à assurer la stabilité de vos factures d'électricité, consultez le site https://www.ontario.ca/fr/page/votre-facture-delectricite.

De plus, en vertu de l'interdiction de débranchement durant l'hiver de la CEO, les distributeurs d'électricité ne peuvent débrancher les clients résidentiels en cas de non-paiement entre le 15 novembre 2021 et le 30 avril 2022.

