La Commission de l'énergie de l'Ontario fixe de nouveaux tarifs d'électricité pour les ménages et les petites entreprises

TORONTO, le 22 oct. 2019 /CNW/ - La Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a annoncé aujourd'hui les nouveaux tarifs d'électricité pour les ménages et les petites entreprises, qui entreront en vigueur le 1er novembre, conformément à la Grille tarifaire réglementée (GTR). Les heures de consommation d'hiver entreront également en vigueur le 1er novembre.

La facture totale d'un client résidentiel type qui consomme 700 kWh par mois augmentera d'environ 1,99 $ ou 1.8 %, ce qui est conforme au taux d'inflation, à la suite des modifications suivantes :

En raison de modifications législatives, les tarifs figurant à la ligne « Électricité » augmentent de sorte qu'ils reflètent le coût prévisionnel de l'approvisionnement en électricité encore une fois. De plus, la hausse des tarifs s'explique par une augmentation du coût prévisionnel de l'approvisionnement en électricité par rapport à ce qu'il était le 1 er mai 2019, en partie en raison de la remise des installations nucléaires et des nouvelles installations de production qui seront mises en service.

mai 2019, en partie en raison de la remise des installations nucléaires et des nouvelles installations de production qui seront mises en service. Le gouvernement de l' Ontario a accordé une remise bonifiée (remise de l' Ontario pour l'électricité) qui permettra d'alléger les factures des clients et de compenser en grande partie les modifications de tarifs figurant à la ligne « Électricité ».

La nouvelle tarification selon l'heure de consommation établie par la CEO pour le 1er novembre 2019, en vertu de la GTR, est présentée dans le tableau ci-dessous. Le tableau indique également les heures auxquelles ces tarifs s'appliquent :

Périodes de tarification selon l'heure

de consommation 1er mai 2019

Tarification selon

l'heure de

consommation

comprenant un

allègement de

l'ancienne facture 1er novembre 2019

Tarification selon

l'heure de

consommation

à l'exclusion d'un

allègement de la

nouvelle facture Période creuse (jours de semaine de 19 h

à 7 h, jours de fin de semaine et jours fériés) 6,5 ¢/kWh 10,1 ¢/kWh Période médiane (jours de semaine de

11 h à 17 h) 9,4 ¢/kWh 14,4 ¢/kWh Période de pointe (jours de semaine de

7 h à 11 h et de 17 h à 19 h) 13,4 ¢/kWh 20,8 ¢/kWh

Le tableau ci-dessous présente les nouveaux tarifs pour le petit nombre de clients qui bénéficient d'une tarification progressive :

Tarification progressive selon la GTR

(seuil de tarification d'hiver) 1er mai 2019

Tarification

progressive

comprenant un

allègement de

l'ancienne facture 1er novembre 2019

Tarification

progressive

à l'exclusion d'un

allègement de la

nouvelle facture Catégorie 1 Résidentiel - première

tranche de 1 000 kWh/mois



Non résidentiel - première

tranche de 750 kWh/mois 7,7 ¢/kWh 11,9 ¢/kWh Catégorie 2 Résidentiel - pour une

consommation d'électricité

supérieure à

1 000 kWh/mois

Non résidentiel - pour une

consommation d'électricité

supérieure à 750 kWh/mois 8,9 ¢/kWh 13,9 ¢/kWh

L'incidence totale sur la facture des particuliers dans l'ensemble de la province peut varier en fonction de la consommation d'électricité du client et du service public qui le dessert.

À propos de la Commission de l'énergie de l'Ontario

La CEO est l'organisme de réglementation indépendant des secteurs de l'électricité et du gaz naturel en Ontario. Son rôle consiste à protéger les consommateurs et à prendre des décisions visant à servir au mieux l'intérêt public. Son objectif est d'encourager le développement d'un secteur de l'énergie durable et efficace afin d'offrir aux consommateurs des services énergétiques fiables à un prix raisonnable.

