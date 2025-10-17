La Commission de l'énergie de l'Ontario annonce des changements aux prix de l'électricité pour les ménages, les petites entreprises et les fermes

TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a annoncé aujourd'hui que les prix de l'électricité dans le cadre de la grille tarifaire réglementée (GTR) pour les ménages, les petites entreprises et les exploitations agricoles changeront à compter du 1er novembre 2025. Les heures d'utilisation en hiver et le changement de Le seuil pour les clients résidentiels bénéficiant de la tarification échelonnée entrera également en vigueur.

L’énergie, c’est personnel – Regardez nos vidéos qui présentent le mode de vie de différents clients en fonction de leurs options de tarification. Choisir sa grille tarifaire d’électricité – Découvrez la différence entre la tarification selon l’heure de consommation, le tarif d’électricité de nuit très bas et la tarification par paliers.

De plus, à compter du 1er novembre 2025, la remise de l'Ontario pour l'électricité (ROE) va changer en à 23,5 %. La ROE offre une remise sur le sous-total de la facture d'électricité pour les clients résidentiels, petites entreprises et exploitations agricoles. Pour un client résidentiel type1 qui consomme 700 kWh d'électricité par mois, la ROE réduira ses factures d'environ 36 $ chaque mois.

Le tableau 1 présente les tarifs horaire fixés par la CEO pour le 1er novembre 2025, ainsi que les heures auxquelles ces tarifs s'appliquent.

Tableau 1 - Tarifs hivernaux selon les heures de service, en vigueur le 1er novembre 2025 Périodes de la tarification selon l'heure de la consommation en hiver 1er novembre

2025 Tarifs selon

l'heure de la

consommation Période creuse (Jours de semaine, entre 19 h et 7 h, toute la journée les fins de semaine et les jours fériés) 9,8 ¢/kWh Période normale (Jours de semaine, entre 11 h et 17 h) 15,7 ¢/kWh Période de pointe (Jours de semaine, entre 7 h et 11 h et entre 17 h et 19 h) 20,3 ¢/kWh

Le tableau 2 présente les prix pour les clients bénéficiant du plan tarifaire progressif ainsi que les seuils de kilowattheures. La variation saisonnière du seuil pour les clients résidentiels prévoit 400 kWh/mois supplémentaires au prix le plus bas en hiver:

Tableau 2 - Seuils et tarifs du niveau hiver en vigueur à compter du 1er novembre 2025

Seuils de palier en hiver 1er novembre 2025

Tarifs par palier Palier 1 Clients résidentiels : Première tranche de 1 000 kWh/mois 12,0 ¢/kWh Palier 2 Clients résidentiels : pour l'électricité consommée lorsque les 1 000 kWh par mois sont atteints Clients non résidentiels : pour l'électricité consommée lorsque les 750 kWh par mois sont atteints 14,2 ¢/kWh

Le tableau 3 présente les prix pour les clients bénéficiant du plan tarifaire Tarifs d'électricité de nuit très bas (NTB), et les heures auxquelles ces prix s'appliquent.

Tableau 3 - Tarifs d'électricité de nuit très bas (NTB), en vigueur le 1er novembre 2025 Périodes de tarifs NTB (toute l'année) 1er novembre 2025

Tarifs NTB Période basse de nuit Tous les jours entre 23 h et 7 h 3,9 ¢/kWh Période creuse pendant la fin de semaine Jours de semaine et jours fériés entre 7 h et 23 h 9,8 ¢/kWh Période normale Jours de semaine, entre 7 h et 4 h et entre 21 h et 23 h 15,7 ¢/kWh Période de pointe Jours de semaine entre 16 h et 21 h 39,1 ¢/kWh







1 L'impact total sur la facture des clients individuels à travers la province peut varier en fonction de la consommation d'électricité du client et du service public qui le dessert.

La consommation est un choix personnel

Les clients résidentiels, petites entreprises et agricoles peuvent choisir leur plan tarifaire, soit des prix TOU, échelonnés ou ULO. La CEO dispose d'un calculateur de facture en ligne pour aider les clients qui envisagent de changer de forfait. Pour en savoir plus, consultez oeb.ca/choix.

Programmes d'aide aux consommateurs d'électricité

Une aide est disponible pour les clients qui ont besoin d'assistance pour le paiement de leurs factures. Renseignez-vous sur les programmes d'aide au paiement des factures des personnes à faible revenu sur oeb.ca/aide et sur https://www.ontario.ca/fr/page/votre-facture-delectricite.

Interdiction de débranchement en hiver

En vertu de l'interdiction de débranchement hiver de la CEO, les distributeurs d'électricité ne peuvent pas débrancher les clients résidentiels pour non-paiement du 15 novembre 2025 au 30 avril 2026.

Apprenez-en davantage sur les règles que doivent respecter les services publics d'électricité et de gaz naturel, notamment celles liées au débranchement.

Informations et ressources supplémentaires

À propos de la CEO

La Commission de l'énergie de l'Ontario est l'organisme indépendant de réglementation de l'Ontario pour les secteurs de l'électricité et du gaz naturel. Nous protégeons les intérêts des consommateurs et soutenons l'approvisionnementen énergie propre, fiable et abordable aux citoyens, aux fermes et aux entreprises de l'Ontario. Notre objectif est de créer une valeur publique au moyen d'une réglementation prudente et d'un processus juridictionnel décisionnel indépendant, ce qui contribue au développement économique, social et environnemental de l'Ontario.

L'indépendance dans l'audience et la détermination des questions est un élément clé du mandat de la CEO, établi par des structures législatives, le protocole d'entente2 entre le ministre de l'Énergie et le président de la CEO, et des règlements qui établissent des lignes de communication claires entre le gouvernement et la CEO. Les comités de commissaires entendent et déterminent les questions de manière indépendante, avec des protections législatives et d'autres instruments pour garantir que les décisions sont libres de toute interférence de la part du directeur général, du conseil d'administration et du gouvernement. Le commissaire en chef est également présent lorsqu'il n'est pas chargé du dossier en question.







2 Le protocole d'entente définit la relation de responsabilité entre le ministre de l'Énergie et le président et le conseil d'administration de la CEO. Il clarifie les rôles et responsabilités opérationnels et définit les attentes en matière d'accords opérationnels, administratifs, financiers, de communication, d'audit et de rapports entre la CEO et le ministère.

This document is also available in English.

SOURCE Commission de l'énergie de l'Ontario

Communiquez avec nous : Demandes des médias : Téléphone : 416-544-5171, Courriel : [email protected]; Demandes de renseignements de consommateurs : 416-314-2455/1-877-632-2727