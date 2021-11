TORONTO, le 8 nov. 2021 /CNW/ - La Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a accepté une garantie d'observation volontaire de Hudson Energy Canada Corp. (Hudson Energy), un détaillant d'électricité titulaire d'un permis, à la suite d'une inspection des contrats de vente au détail d'électricité signés avec quatre sociétés de condominiums. En vertu de la garantie d'observation volontaire, Hudson Energy paiera une pénalité administrative pécuniaire de 12 000 $. La garantie d'observation volontaire confirme également que Hudson Energy a versé un remboursement à chacune des sociétés de condominiums.

Une garantie d'observation volontaire est un engagement contraignant que prend une entité réglementée pour corriger ou prévenir la non-conformité par la mise en place de mesures. Le défaut de se conformer aux conditions d'une telle garantie peut entraîner une action coercitive de la CEO.

L'inspection a déterminé que les contrats en question avaient été conclus par des vendeurs agissant au nom de Hudson Energy, sans l'autorisation valide des sociétés de condominiums. Par conséquent, Hudson Energy n'avait pas l'autorisation de commencer à fournir de l'électricité aux sociétés de condominiums. Hudson Energy n'était donc pas conforme à certaines dispositions des codes Electricity Retailer Code of Conduct et Retail Settlement Code de la CEO.

Lorsque chacune des sociétés de condominiums a porté l'affaire à l'attention de la CEO à la fin de 2019 et au début de 2020, Hudson Energy a rapidement annulé les contrats en question et a mis fin à sa relation avec les deux vendeurs concernés.

Par l'intermédiaire de la garantie d'observation volontaire, Hudson Energy reconnaît qu'elle a la responsabilité ultime des actions de ses vendeurs et qu'elle n'avait pas l'autorisation valide de fournir de l'électricité aux sociétés de condominiums. Hudson Energy assure également à la CEO qu'elle a modifié un certain nombre de ses processus de vente afin de réduire davantage le risque que ses vendeurs se livrent à des pratiques commerciales déloyales.

« Par l'intermédiaire de la garantie d'observation volontaire, Hudson Energy a assuré à la CEO qu'elle a pris toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que ses processus de recrutement des clients et de traitement des contrats non autorisés respectent l'ensemble des obligations prévues par loi et la réglementation de la Commission. Les consommateurs qui ont des préoccupations au sujet des contrats d'approvisionnement en énergie sont encouragés à communiquer avec nous. » - Brian Hewson, vice-président, Protection du consommateur et rendement de l'industrie

