WINNIPEG, MB, le 17 févr. 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Manitoba a commencé à réviser les limites des circonscriptions fédérales de la province. La commission compte trois membres : la présidente, l'honorable Diana M. Cameron, et les commissaires, Mme Kelly Saunders et M. Paul G. Thomas.

La commission pour le Manitoba est l'une des 10 commissions indépendantes de délimitation des circonscriptions électorales fédérales créées par le Parlement pour établir les nouvelles limites des circonscriptions fédérales du Canada.

La révision des limites des circonscriptions fédérales ne se réduit pas à un simple exercice mathématique visant à répartir également la population entre les circonscriptions d'une province. Il s'agit plutôt d'un exercice d'équilibre qui doit tenir compte des communautés d'intérêts ou de l'identité des communautés ainsi que de l'évolution historique d'une circonscription et de sa superficie.

La population du Manitoba est passée de 1 208 268 en 2011 à 1 342 353 en 2021, et la Commission prépare actuellement une proposition pour que les 14 sièges de la province à la Chambre des communes reflètent la croissance et les mouvements de sa population.

La commission pour le Manitoba publiera prochainement sa proposition de nouvelle carte électorale et tiendra des audiences publiques dans différents endroits de la province afin de connaître les points de vue des citoyens. Les audiences publiques seront annoncées sur le site Web du redécoupage de 2022, sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram ainsi que dans les médias locaux.

Les audiences publiques et les commentaires des électeurs ont eu une grande incidence sur les limites des circonscriptions établies par la dernière commission en 2012. Dans le but de faire intervenir le public le plus tôt possible dans le processus, la commission vous invite à prendre part à l'élaboration de la proposition initiale en lui faisant parvenir vos commentaires par courriel ou par la poste au plus tard le lundi 4 avril 2022. Tout commentaire reçu peut être publié sur la page Web de la commission pour le Manitoba.

Pour en savoir plus sur le redécoupage des circonscriptions fédérales du Manitoba, consultez redecoupage-redistribution-2022.ca.

Pour formuler des commentaires

Par la poste :

Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Manitoba

Immeuble Cargill Grain

240, avenue Graham, bureau 828

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0J7

Par courriel

[email protected]

Pour toute question de nature générale, contactez la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Manitoba par la poste, par courriel ou par téléphone au 1-855-747-7226 (sans frais).

SOURCE La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Manitoba

Renseignements: Demandes de renseignements des médias: [email protected]