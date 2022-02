CALGARY, AB, le 9 févr. 2022 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Alberta commence la révision des limites des circonscriptions fédérales de la province, à la suite du recensement décennal de 2021. La Commission se compose d'un président, l'honorable juge Bruce McDonald, et de deux autres commissaires, Donald Barry et Donna Wilson.

La Commission utilisera les chiffres de la population issus du recensement de 2021, publiés par le statisticien en chef du Canada le 9 février 2022, pour réviser les limites des 37 circonscriptions fédérales de la province. Ce nombre comprend les trois nouvelles circonscriptions attribuées à l'Alberta. La Commission présentera un projet de redécoupage, attendu dans quelques mois, pour refléter la croissance et les mouvements de la population depuis le recensement décennal de 2011, tout en tenant compte des communautés d'intérêts.

La proposition fera ensuite l'objet d'une vaste consultation publique pendant laquelle la Commission prévoit parcourir l'Alberta pour entendre ceux et celles qui souhaitent exprimer leur avis.

Afin d'engager le public le plus tôt possible dans le processus de redécoupage de la carte électorale et d'orienter la préparation de sa proposition, la Commission invite toute personne à soumettre des commentaires et des suggestions par la poste ou par courriel, au plus tard le 30 juin 2022.

Par la poste : Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Alberta

Case postale 45062

Calgary (Alberta) T2G 4X3



Par courriel : [email protected]

La Commission remercie d'avance tous ceux et celles qui s'intéressent à ses travaux. Pour en savoir plus sur le processus de redécoupage en cours, visitez redecoupage-redistribution-2022.ca.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : [email protected]