IQALUIT, NU, le 21 oct. 2021 /CNW/ - La Commission d'Aménagement du Nunavut (CAN) a répondu aux préoccupations soulevées par les organisations Inuites concernant l'accès aux documents en reprogrammant les audiences publiques sur l'Ébauche du Plan d'Aménagement du Nunavut 2021 en début d'année 2022.

La décision de reporter les audiences a été prise après que Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) et les trois Associations Inuites Régionales (AIR) aient informé la CAN de leur nécessité d'avoir « suffisamment de temps pour examiner l'Ébauche du Plan d'Aménagement du Nunavut 2021 », et que tous les documents et cartes pertinents soient rendu disponibles en Inuktitut ainsi que des copies papier des documents disponibles dans les communautés.

« Nous avons écouté NTI et les organisations Inuites et nous avons répondu, » a déclaré le Président de la Commission, Andrew Nakashuk. « Nous voulons nous assurer que le plan final reflète leurs points de vue et met le Nunavut sur la voie d'un développement économique futur durable tout en protégeant notre culture, notre faune et notre environnement. »

Les audiences publiques ont été reprogrammées aux dates et lieux suivants :

10 - 11 mars 2022, Thompson, Manitoba (Légion Royale Canadienne) pour les communautés Dënesųłiné touchées dans le Nord du Manitoba et de la Saskatchewan

(Légion Royale Canadienne) pour les communautés Dënesųłiné touchées dans le Nord du et de la Saskatchewan 14 - 18 mars 2022, Rankin Inlet, Nunavut (Complexe Singiituq)

(Complexe Singiituq) 28 - 31 mars 2022, Cambridge Bay, Nunavut (Salle Communautaire Luke Novoligak)

En reportant les audiences, la Commission envoie un message fort qu'elle prend au sérieux sa responsabilité de se conformer à tous les aspects de l'Accord du Nunavut et de respecter la langue, la tradition et communication orale Inuites et les autres droits des Nunavummiut. De plus, cela pourrait permettre une plus grande participation de la communauté de Coral Harbour dans la Région de Kivalliq qui a été soumise à des restrictions de voyage en raison d'une épidémie de COVID-19.

Plus de 100 participants se sont inscrits pour prendre part aux audiences publiques alors que la CAN poursuit son cheminement vers un ultime Plan d'Aménagement du Territoire pour le Nunavut. Une fois finalisé, ledit Plan englobera un cinquième de la masse terrestre du Canada, ce qui représente 2,1 millions de kilomètres carrés de terre et d'eau.

« Nous comprenons à quel point cela est important pour le Nunavut et nous voulons recueillir autant de commentaires des personnes et des organisations que possible », a déclaré la Directrice Générale de la CAN, Sharon Ehaloak. « Nous sommes impatients de voir leurs soumissions lors des audiences publiques alors que nous nous dirigeons vers un plan final qui touche le bon équilibre pour le territoire. »

La Commission a espoir de tenir d'autres audiences à Pond Inlet et à Iqaluit plus tard en 2022, sous réserve de la disponibilité de fonds du Gouvernement du Canada. L'ébauche du Plan sera révisée et un Plan recommandé sera ensuite soumis au Gouvernement du Canada, au Gouvernement du Nunavut et à Nunavut Tunngavik Inc. pour examen. L'Ébauche du Plan d'Aménagement du Territoire 2021 peut être consultée à l'adresse : https://www.nunavut.ca/

À Propos de la Commission d'Aménagement du Nunavut (CAN) La Commission d'Aménagement du Nunavut (CAN) a pour mandat de développer, de mettre en œuvre et d'assurer le suivi des plans d'aménagement pour l'utilisation et le développement des ressources dans la Région du Nunavut. Elle a été créée en 1993 en vertu de l'Accord du Nunavut.

