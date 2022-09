IQALUIT, NU, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Plus de 100 participants se sont inscrits pour les audiences publiques finales auprès de la Commission d'Aménagement du Nunavut alors qu'elle engage la dernière étape d'un voyage historique vers un plan d'aménagement global qui couvre un cinquième du Canada.

L'ébauche du Plan d'Aménagement du Nunavut publiée en juillet 2021 sera finalisée et examinée pour approbation au printemps prochain. Il s'agira du plan le plus large en son genre au monde - représentant 2,1 millions de kilomètres carrés de terres et d'eaux - riches en ressources qui ont soutenu les communautés pendant des milliers d'années.

« Cette série d'audiences soulignera l'importance d'un plan d'aménagement du territoire équilibré pour l'avenir du Nunavut, de sa population et de l'ensemble du Canada », a déclaré le Président de la Commission, Andrew Nakashuk. « Notre objectif est de nous assurer que le plan final reflète divers points de vue et place le Nunavut sur le chemin d'un futur développement économique durable tout en protégeant la faune et l'environnement et en bâtissant des communautés plus saines. »

Les audiences publiques se tiendront dans les localités suivantes :

12-15 septembre, Cambridge Bay, NU (Salle Communautaire Luke Novoligak)

(Salle Communautaire Luke Novoligak) 19-23 septembre, Rankin Inlet, NU (Complexe Singiltuq)

(Complexe Singiltuq) 26-27 septembre, Thompson, MB (Légion Royale Canadienne pour les communautés Dënesųłinés touchées dans le Nord du Manitoba et la Saskatchewan )

(Légion Royale Canadienne pour les communautés Dënesųłinés touchées dans le Nord du et la ) 24-27 octobre, Pond Inlet, NU (Salle Communautaire)

(Salle Communautaire) 14-19 novembre, Iqaluit, NU (Salle des Cadets)

Les ordres du jour définitifs des délibérations, une copie de l'ébauche du plan, les présentations ainsi que les observations écrites sont disponibles sur www.nunavut.ca.

Les audiences publiques seront diffusées en direct et accessibles au public ainsi qu'une interprétation simultanée inuktitut-anglais-français-dënesųłiné sur https://www.youtube.com/channel/UCxkzZox84XiQva2dAKwTNaw. Elles le seront également sur Uvagut TV .

Nous souhaiterions fournir autant d'accès que possible afin que chacun puisse suivre ces dernières semaines de la planification de l'aménagement, » a déclaré la Directrice Générale de la CAN, Sharon Ehaloak. « Nous allons écouter des organisations Inuites, des Aînés, des chasseurs et trappeurs, des communautés, des groupes environnementaux et de développement économique, ainsi que des représentants gouvernementaux. Ils donneront tous, leurs avis sur ce que le plan final devrait inclure. »

En 2023, un plan recommandé sera soumis au Gouvernement du Canada, au Gouvernement du Nunavut et à Nunavut Tunngavik Inc.

Pour des raisons de la sécurité publique pendant la pandémie de COVID 19, la CAN suit les directives de santé publique pour les audiences.

À Propos de la Commission d'Aménagement du Nunavut:

La Commission d'Aménagement du Nunavut (CAN) a pour mandat de développer, mettre en œuvre et assurer le suivi des plans d'aménagement pour l'utilisation et le développement des ressources dans la Région du Nunavut. Elle a été créée en 1993 en vertu de l'Accord du Nunavut.

SOURCE Commission d’Aménagement du Nunavut

Renseignements: Personne-ressource pour les Médias: Beth Gorham, Quinn Public Affairs, [email protected], 613-794-2037