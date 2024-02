Imperial Tobacco Canada réagit à la restriction des ventes de ZONNIC en Colombie-Britannique

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Imperial Tobacco Canada (ITCAN) reconnaît que les mineurs ne devraient pas pouvoir acheter des produits contenant de la nicotine. Cela dit, la compagnie est extrêmement déçue que le gouvernement de la Colombie-Britannique rende plus difficile l'accès des fumeurs à un produit qui peut les aider à cesser de fumer.

« Soyons clairs, nous sommes d'accord pour dire que les jeunes ne devraient pas pouvoir acheter ZONNIC ou tout autre produit contenant de la nicotine. Cependant, affirmer que les jeunes peuvent avoir accès à ZONNIC en Colombie-Britannique est totalement faux. Nous avons mis en place des mesures supplémentaires pour nous assurer que le produit se trouve derrière le comptoir des dépanneurs et des stations-service et qu'il soit vendu après une vérification appropriée de l'âge », a déclaré Eric Gagnon, vice-président, Affaires corporatives et réglementaires d'ITCAN.

Il est regrettable que le gouvernement de la Colombie-Britannique rende l'abandon du tabac plus difficile pour les fumeurs adultes en limitant les endroits où l'on peut acheter ZONNIC. ZONNIC, un produit dont la vente a été autorisée par Santé Canada en tant que produit de santé naturel suite à un examen de deux ans, est conçu explicitement pour aider les adultes dans leur démarche d'abandon du tabac.

« Il est ahurissant que le seul produit de désaccoutumance qui est actuellement derrière le comptoir et qui nécessite une vérification de l'âge en Colombie-Britannique soit visé par l'annonce d'aujourd'hui, a déclaré M. Gagnon. « Si l'annonce d'aujourd'hui visait vraiment à protéger les jeunes contre la nicotine, nous nous demandons pourquoi le premier ministre Eby n'impose pas les mêmes restrictions aux autres produits de cessation tabagique qui contiennent de la nicotine et qui sont offerts en vente libre sans preuve d'âge », a ajouté M. Gagnon.

D'ailleurs, si le premier ministre Eby est si préoccupé par l'accès des jeunes aux produits à base de nicotine, il devrait plutôt concentrer ses efforts sur les sites web qui vendent des sachets de nicotine illégaux dans la province.

« Nous demandons au gouvernement de la Colombie-Britannique de reconsidérer immédiatement cette décision, puisque les décisions politiques de santé ne devraient pas être dictées par des lobbyistes anti-tabac qui s'opposent à tout ce que nous faisons, a déclaré M. Gagnon. ZONNIC a le potentiel de soutenir l'objectif du gouvernement de la Colombie-Britannique de réduire l'incidence du tabagisme et cela ne devrait pas être empêché uniquement parce que nous vendons également des cigarettes », a-t-il conclu.

