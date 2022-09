La Collection maison McCafé® atteint de nouveaux sommets grâce au café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée

Le café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé® fait son entrée en tant que produit offert exclusivement chez les détaillants, ce qui marque le début d'un nouveau chapitre pour la marque.

TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW Telbec/ - McCafé® rehausse les critères qui définissent les cafés de qualité supérieure offerts pour la maison grâce au lancement de son nouveau café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé®.

Nous vous présentons le café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé, fait à 100 % de grains arabica cultivés en haute altitude dans les régions caféières d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. En haute altitude, les grains de café peuvent développer une plus grande densité, ce qui leur confère une saveur riche, complexe et corsée. Les grains sont ensuite torréfiés à la perfection pour offrir un café parfaitement équilibré, avec des notes subtiles de cacao et de caramel.

« L'altitude a une influence déterminante sur les grains de café, car elle leur offre les conditions de croissance idéales afin qu'ils libèrent des saveurs plus vives et franches, explique Danielle Wedge, directrice principale, Marketing, pour la gamme McCafé vendue au détail. Nous sommes ravis d'offrir cette expérience de café rehaussée exclusivement par l'intermédiaire de nos détaillants partenaires, et nous savons que les amateurs de café McCafé aimeront la différence qu'apportent nos grains cultivés en haute altitude. »

Le café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé peut être dégusté dans une variété de formats qui répondent à tous les goûts, notamment en portion individuelle, en emballage de 10 capsules K-Cup®, et en sacs de 300 g de café de mouture fine ou en grains. Ces produits sont offerts dès maintenant en ligne, dans les marchés d'alimentation et chez les détaillants spécialisés partout au pays.

Pour ajouter à l'enthousiasme suscité par le café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé, il est lancé exclusivement chez les détaillants. Il s'agit donc de la seule nouveauté destinée au commerce de détail de la marque McCafé qui n'est pas offerte actuellement dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Le café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé constitue la plus récente démonstration de l'engagement de la marque McCafé à offrir des cafés de qualité supérieure qui raviront même les amateurs de café les plus exigeants.

Fait à partir de grains arabica portant le sceau Rainforest Alliance et provenant à 100 % de sources éthiques, chaque tasse de café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé contribue au mieux-être des agriculteurs, de leur collectivité, ainsi que des forêts et de la faune qui les entourent. Le café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé est certifié biologique par TCO Cert, conformément aux normes biologiques canadiennes. Cette certification garantit que la production et la transformation des produits respectent les principes de l'agriculture biologique : la santé, l'écologie, le soin et l'équité.

Pour plus d'information au sujet du café biologique cultivé en haute altitude de torréfaction foncée McCafé, veuillez visiter : fr.mccafehighgrown.ca.

Pour plus d'information au sujet de Rainforest Alliance, veuillez visiter : ra.org

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

Au sujet de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. D'un océan à l'autre, l'entreprise propose une large gamme de boissons pour satisfaire chaque besoin, offertes partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada propose une grande variété de boissons chaudes et froides commercialisées sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, ainsi que les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

Les principaux lieux d'activités canadiens de l'entreprise et l'équipe de direction sont situés à Montréal, au Québec et à Mississauga, en Ontario. Les usines de fabrication de boissons chaudes sont également situées à Montréal, au Québec, de même que les Services de Café Van Houtte Inc., filiale de Keurig Canada Inc. qui offre des solutions de services de boissons novateurs pour les clients hors domicile depuis des succursales situées dans 30 villes au Canada. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr/ . Pour plus d'information sur nos efforts en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise .

