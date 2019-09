La Collection Cashmere unit des légendes de la mode à 16 Top designers canadiens pour appuyer la cause du cancer du sein

Mettant en vedette 16 grands designers canadiens et leur vision d'un avenir sans cancer du sein, la prestigieuse collection de cette année rend hommage aux légendes de la mode et à leur influence sur le monde du design, en dévoilant des créations entièrement confectionnées avec du papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada.

Chapeauté par Joe Zee, personnalité télé et véritable référence en matière de mode née au Canada et maintenant installée à Los Angeles, l'événement, animé par la lectrice de nouvelles de CTV, Marcia MacMillan, a été marqué par une performance émouvante de Bif Naked, chanteuse canadienne primée et survivante du cancer, en plus d'un défilé de mode spectaculaire.

Légendes de la mode : une collection iconique

Le coup d'envoi annuel du Mois de la sensibilisation au cancer du sein, en octobre, la Collection Cashmere a, à ce jour, mis en vedette près de 200 designers canadiens, en plus de permettre d'amasser des millions de dollars pour appuyer la cause du cancer du sein, tout au long de ses 16 années d'existence.

La collection de cette année honore les légendes de la mode - les designers élégants, audacieux et avant-gardistes qui ont repoussé les frontières et changé pour toujours la façon dont nous nous vêtissons. Dior, Valentino et Yamamoto ne sont que quelques grands noms qui ont inspiré les designers de la Collection #Cashmere19.

Voici la brochette de designers de la Collection Cashmere 2019 :

Ryan Alexander , Ontario , inspiré par Valentino

, , inspiré par Valentino Arti Gogna , Québec, inspirée par Versace

, Québec, inspirée par Versace Adrienne Goodine , Nouveau-Brunswick, inspirée par Hubert de Givenchy

, Nouveau-Brunswick, inspirée par Lesley Hampton , Ontario, inspirée par Christian Siriano

, Ontario, inspirée par Sarah Haunts, Ontario , inspirée par Zac Posen

, inspirée par Jillian Joy , Ontario , inspirée par Christian Dior

, , inspirée par Christian Dior Steven Lejambe , Ontario , inspiré par Alexander McQueen

, , inspiré par Chavah Lindsay , Nouveau-Brunswick, inspirée par Vivienne Westwood

, Nouveau-Brunswick, inspirée par Stephanie Moscall-Varey , Ontario , inspirée par Yohji Yamamoto

, , inspirée par Sage Paul , Ontario , inspirée par Thierry Mugler

, , inspirée par Rebecca Rowe , Ontario , inspirée par Diane von Furstenberg

, , inspirée par Sarah Runnalls , Colombie-Britannique, inspirée par Junya Watanabe

, Colombie-Britannique, inspirée par Dee Silkie , Ontario , inspirée par Balmain

, , inspirée par Balmain TOMÉ, Ontario , inspiré par Jean-Paul Gaultier

, inspiré par Joan Kelley Walker , Ontario , inspirée par Stephan Caras

, , inspirée par Alex S. Yu , Colombie-Britannique, inspiré par Maison Martin Margiela

Produite par Produits Kruger, le fabricant du papier hygiénique Cashmere, la Collection Cashmere est un témoignage chaleureux de l'engagement de la marque à encourager l'industrie de la mode canadienne, tout en inspirant les Canadiens à soutenir et contribuer à la cause du cancer du sein.

L'irremplaçable douceur de faire une différence

La Collection Cashmere marque le retour du Cashmere en édition limitée, dont vingt-cinq cents provenant de la vente de chaque emballage spécialement identifié (jusqu'à concurrence de 35 000 $) vont directement à la Société canadienne du cancer (SCC) pour appuyer ses initiatives de lutte contre le cancer du sein, tout au long du mois d'octobre.

Les Canadiens sont aussi invités à aider Cashmere à faire une différence en participant au concours Top création. Top cause. Votez.MD à Facebook.com/Cashmere . Cashmere fera don de 1 $ pour chaque vote enregistré (jusqu'à concurrence de 10 000 $) à la SCC au nom du designer gagnant. Chaque personne peut voter quotidiennement, entre le 26 septembre 2019 et le 26 octobre 2019, afin de participer à un tirage pour courir la chance de gagner une virée de magasinage d'une valeur de 1 500 $!

« La Collection Cashmere encourage les designers de mode canadiens, tout en offrant un soutien indispensable à une cause noble à laquelle nous sommes fiers d'associer notre marque », affirme Nancy Marcus, directrice du marketing chez Produits Kruger. « La sensibilisation et la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer du sein fait partie intégrante de cette initiative, et nous sommes ravis de faire partie des cinq plus importants partenaires à appuyer la cause à la Société canadienne du cancer. »

Créer des tenues haute couture époustouflantes

#Cashmere19 a pris forme sous la direction de Joe Zee, le responsable de la collection de cette année. « L'industrie de la mode canadienne est unique en son genre. Avoir l'occasion d'allier mode et compassion, un principe au cœur de cette présentation exceptionnelle, en travaillant avec ces talentueux designers pour une cause si importante, fut pour moi un réel plaisir », dit-il.

La photographe de mode haute couture, Arline Malakian, a immortalisé la Collection Cashmere: Légendes de la mode dans un magnifique essai photographique publié à CashmereCollection2019.ca . Les fidèles et dévoués partenaires de la collection, MAC Cosmetics et FLOW Haircare, ont chacun donné vie aux créations de nos designers avec des maquillages et des coiffures féminins et sophistiqués. Les bijoux de la joallière canadienne, Tara Fava , ont ajouté une touche scintillante à cette collection brillante.

À propos de Cashmere et de Produits Kruger

Cashmere, le papier hygiénique le plus vendu au pays, reflète l'engagement continu de Produits Kruger à offrir aux consommateurs le summum des produits en papier de première qualité fabriqués ici, au pays. Produits Kruger est l'un des plus importants fabricants de papier hygiénique et domestique au Canada. Il dessert les marchés québécois et canadien avec des marques populaires telles Cashmere, Purex, SpongeTowels et Scotties, ainsi que des produits hors foyers à usage commercial et industriel, à l'échelle nationale et aux États-Unis.

Un contributeur de longue date fermement engagé envers la cause du cancer du sein, Produits Kruger offre son appui à la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), maintenant connue sous le nom de Société canadienne du cancer (SCC), depuis les tout débuts de la collection, en 2004. L'entreprise est actuellement l'un des cinq partenaires nationales de la SCC soutenant la lutte contre le cancer du sein.

À propos du cancer du sein et de la Société canadienne du cancer

1 femme canadienne sur 8 sera diagnostiqué avec un cancer du sein au cours de sa vie. Plus de 80 % des cancers du sein surviennent chez les femmes de 50 ans et plus.

La Société canadienne du cancer (SCC) est fière de son succès et d'être la voix de Canadiennes préoccupées par le cancer du sein. L'organisme caritatif vient en aide à des personnes atteintes de tous types de cancer issues de communautés à l'échelle du pays.

La SCC est le plus important bailleur de fonds caritatif national dans la recherche sur le cancer du sein au Canada. La SCC a consacré 11,5 millions de dollars en 2018 au financement d'un large éventail de projets de recherche canadiens liés au cancer du sein. Ces investissements en recherche, combinés à une détection précoce, à des taux de dépistage plus élevés et à l'amélioration des traitements, ont permis de diminuer de 48 % le taux de mortalité due au cancer du sein depuis la fin des années 1986.

Mais il y a plus à faire, puisque le cancer du sein reste le cancer le plus couramment diagnostiqué et la deuxième cause de décès relié au cancer chez les Canadiennes. L'argent recueilli grâce à ce partenariat aidera à financer des activités de recherche, d'éducation et de sensibilisation. Pour plus de renseignements, veuillez visiter cancer.ca/cancerdusein .

Du matériel médiatique, des photographies du défilé et des images éditoriales peuvent être téléchargés ici !

La Collection Cashmere 2019 est mise en vedette à Cashmere.ca . Jetez un coup d'oeil à la page Facebook de Cashmere à Facebook.com/Cashmere et partagez la Collection Cashmere sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #Cashmere19.

Joe Zee, responsable, et Erika Larva, directrice artistique de la 16e Collection Cashmere annuelle ainsi que Nancy Marcus, directrice du marketing chez Produits Kruger, le fabricant du papier hygiénique Cashmere, et les 16 designers de la Collection Cashmere 2019 sont disponibles pour des entrevues.

SOURCE Kruger Products L.P.

Renseignements: et demande d'entrevue, veuillez communiquer avec : Agathe Maillard chez Strategic Objectives, Tél. : 416 366-7735, Courriel : agathe.maillard@strategicobjectives.com