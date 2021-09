La Collection Cashmere unique au Canada présente la toute première émission spéciale sur CTV

Mettant en vedette 16 grands créateurs de mode canadiens et leurs créations pour une vision d'un avenir sans cancer du sein, la collection, qui présente leurs incroyables tenues haute couture originales entièrement confectionnées à partir de feuilles duveteuses en papier hygiénique Cashmere, la collection sert de coup d'envoi annuel du mois de la sensibilisation au cancer du sein, en octobre, et collecte aussi des fonds pour cette cause importante pour la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec (FQC).

La toute première émission spéciale, produite par les studios Bell Média et présentée par CTV, est animée par Melissa Grelo de The Social du réseau CTV et Tyrone Edwards de Etalk, et met en vedette le célèbre responsable de la collection Cashmere, Joe Zee, bien connu pour ses apparitions sur GMA, The Marilyn Denis Show, la série originale Gossip Girl et Stitched. Ce défilé de mode unique en son genre, qui a pour thème la NOUVELLE Belle Époque, est une interprétation moderne de l'histoire de la France au tournant du 20e siècle, lorsque l'espoir, l'optimisme et l'innovation ont stimulé des changements dynamiques après une période difficile, un peu comme ce que nous vivons aujourd'hui.

La collection sera dévoilée pour la première fois devant un public exclusif, tout en respectant les règlements de distanciation physique, au Globe & Mail Centre de Toronto le 28 septembre. C'est la première fois que la Collection Cashmere, qui a présenté plus de 200 grands créateurs de mode canadiens au cours de ses 18 années d'existence, emmènera les téléspectateurs dans les coulisses du spectacle afin de le vivre dans son intégralité grâce à une émission spéciale comprenant clips inédits et entretiens avec les designers et les commanditaires clés.

« La collection Cashmere 2021 : La NOUVELLE Belle Époque reflète magnifiquement notre paysage culturel actuel, nos forces, notre résilience et notre optimisme pour l'avenir, déclare Susan Irving, directrice du marketing chez Produits Kruger, fabricant du papier hygiénique Cashmere. Nous sommes ravis de partager d'une manière efficace la beauté de la collection et la vision de Cashmere d'un avenir sans cancer du sein avec tous les Canadiens. Nous espérons que cela inspirera les téléspectateurs à soutenir la cause du cancer du sein et la mode canadienne », poursuit-elle.

L'émission spéciale de la Collection Cashmere est produite par les studios Bell Média et Motion Content Group en collaboration avec Produits Kruger, fabricant du papier hygiénique Cashmere. Wavemaker a collaboré à la conceptualisation et à la stratégie médiatique, tandis que Strategic Objectives a géré les relations publiques et la production du défilé de mode en personne.

« C'est un plaisir de travailler avec Produits Kruger une fois de plus pour soutenir leur collection annuelle Cashmere Couture for the Cure, a dit Perry MacDonald, vice-président, ventes de publicité et partenariats chez Bell Média. Nous sommes fiers de contribuer à attirer l'attention sur les brillants créateurs de mode du Canada et sur cette collecte de fonds internationale et primée pour la sensibilisation au cancer du sein. »

Veuillez cliquer ici pour obtenir des détails sur l'émission spéciale Cashmere Couture for the Cure y compris la liste et les biographies des créateurs, les croquis de créations en papier hygiénique et les activités de collecte de fonds de Cashmere pour soutenir la cause du cancer du sein auprès de la Société canadienne du cancer et Fondation du cancer du sein du Québec.

La collection Cashmere 2021 : La NOUVELLE Belle Époque - une première à la télévision nationale à CTV

Quand :

Le vendredi 8 octobre 2021

Heure : 19 h - 19 h 30 (heure de l'Est)

Où :

Réseau CTV à travers le Canada et Crave

Quoi :

Défilé de mode unique au monde mettant en vedette 16 grands créateurs de mode canadiens et leur vision d'un avenir sans cancer du sein, le tout entièrement confectionné dans de luxueuses feuilles de papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada.

Susan Irving, directrice du marketing chez Produits Kruger, et plusieurs créateurs de collections accorderont des entretiens.

