La collecte des ordures ménagères aux deux semaines en 2024: MHM accélère la transition écologique

MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Ambitieux d'accélérer la transition écologique, le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) annonce que la collecte des ordures ménagères se fera aux deux semaines dans tout l'arrondissement, d'ici 2024. Alors que 60% des matières envoyées à l'enfouissement sont des matières organiques qui vont au compost, il y a urgence d'agir pour renverser la tendance et opérer une réduction à la source de nos déchets. L'espacement de la collecte permet une meilleure gestion individuelle des matières résiduelles et incite la population à participer à l'effort de collecte des matières organiques pour qu'elles soient revalorisées.

Dans MHM, l'année 2022 se conclut résolument sous le signe de la protection de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques, notamment avec l'adoption du Plan climat, d'un bilan de verdissement étoffé et la protection d'une portion du boisé Steinberg.

Un projet pilote concluant

L'espacement de la collecte des ordures ménagères est déjà à l'étude depuis plusieurs mois dans deux secteurs de l'arrondissement, et les tendances qui s'en dégagent sont très encourageantes.

Les résultats du projet pilote démontrent que le volume de résidus alimentaires valorisés a augmenté de 15% dans le secteur de Mercier-Est, alors qu'il a diminué de près de 5% dans le reste de l'arrondissement.

« Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est actuellement à la remorque des autres arrondissements pour la valorisation des matières organiques. Or, le taux de participation au compostage observé dans les secteurs pilotes a bondi jusqu'à 55% alors qu'il est de 36% dans le secteur voisin qui ne participe pas au projet pilote! Si on veut atteindre nos objectifs de 2025, il faut passer de la parole aux actes et entreprendre ce virage nécessaire pour réduire nos déchets à la source », a conclu Pierre Lessard-Blais, le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

L'espacement de la collecte comme mesure de gestion plus écologique a prouvé son gage de succès ailleurs qu'à Montréal. Les villes de Toronto, Vancouver, Longueuil, Sherbrooke, entre autres, sont parvenues à implanter cette mesure dans un cadre bâti similaire à celui de l'arrondissement.

Une transition progressive

La collecte des ordures aux deux semaines sera implantée progressivement dans tout l'arrondissement d'ici 2024 . Afin d'assurer une bonne transition, l'arrondissement mettra sur pied un plan de propreté et un comité aviseur pour encadrer le mieux possible l'implantation de la mesure. La collecte des résidus alimentaires sera également implantée dans tous les immeubles où elle n'est pas déjà offerte, y compris les institutions, commerces et industries, six mois avant l'espacement de la collecte.

« Changer ses habitudes de vie, ce n'est jamais facile, mais dans ce cas-ci, c'est nécessaire si on veut faire un virage écologique. Si des grandes villes comme Toronto, Vancouver ou Longueuil y sont parvenues, il n'y a pas de raison qu'on n'en soit pas capable. Je le dis souvent: la transition écologique doit se faire collectivement, en ne laissant personne derrière. Je veux surtout que les gens sachent qu'on va les accompagner tant qu'il le faudra et qu'on continue d'être sensibles à leurs besoins », a ajouté M. Lessard-Blais.

Urgence d'agir

L'accord Kunming-Montréal adopté dans le cadre de la COP15 sur la protection de la biodiversité réitère fermement la nécessité de réduire la création de déchets. Soulignons qu'au Québec, les émissions du secteur des déchets, excluant leur transport, constituent le cinquième plus important générateur de gaz à effet de serre (GES) (MELCCFP, 2019).

« La crise climatique et la gestion des déchets sont les deux faces d'une même médaille. Le méthane généré par l'enfouissement est une source considérable de GES, tandis que le compostage n'en émet presque pas. L'impact de l'espacement de la collecte sur la réduction des déchets et sur l'augmentation du taux de récupération des matières organiques est extrêmement encourageant. C'est une mesure concrète et efficace pour réduire la quantité de GES qu'on produit », a déclaré Denis Blaquière, le président du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED).

« La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration. Chaque année, l'Agglomération de Montréal envoie suffisamment de déchets vers les sites d'enfouissement pour remplir deux fois le Stade olympique. C'est énorme quand on sait que 85% des matières qui se retrouvent dans nos sacs à ordures pourraient être valorisées par un autre type de collecte. On doit à terme viser le zéro enfouissement. On est capable et on se doit de faire mieux », a complété Emmanuel Rondia, le directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal.

« Je salue la décision prise par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de procéder à un espacement de leur collecte des ordures ménagères. C'est le premier arrondissement à revoir ainsi la fréquence de ses collectes et j'espère que cela inspirera d'autres arrondissements à emboîter le pas. Pour réduire de manière substantielle la quantité de déchets que nous envoyons au site d'enfouissement, il faut changer nos habitudes afin de diminuer rapidement la production de déchets à la source », souligne Mathieu Traversy, maire de la ville de Terrebonne.

