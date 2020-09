La cofondatrice de Black Lives Matter ouvrira C2 En ligne

MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C2 En ligne - Montréal 2020 commencera en force, le 19 octobre prochain, alors qu'une conférence de la co-fondatrice du mouvement Black Lives Matter Patrisse Cullors donnera le coup d'envoi aux dix jours de programmation de l'événement.

Artiste, militante et auteure, Patrisse Cullors est la cofondatrice du mouvement mondial de protestation sociale et de lutte aux inégalités raciales né en 2013 à la suite de la création du mot-clic #BlackLivesMatter. L'importance du mouvement et la pertinence de la réflexion sociale qu'il provoque ont notamment amené le magazine Time à identifier la militante parmi les 100 femmes les plus influentes de 2020 le 22 septembre dernier.

Patrisse Cullors est également l'auteure du best-seller When They Call You a Terrorist: A Black Lives Matter Memoir, dont la version rééditée pour le jeune public est disponible depuis le 29 septembre. En plus de sa carrière de militante, elle est également directrice du programme de Maîtrise en pratique des arts sociaux et environnementaux du Prescott College de l'Arizona.

Patrisse Cullors s'ajoute à la liste de conférenciers de renom dont la participation à C2 En ligne a été confirmée récemment, dont l'actrice et activiste Jane Fonda (États-Unis), l'auteur canado-britannique Malcolm Gladwell (Royaume-Uni), la championne mondiale d'e-sports Stéphanie «missharvey» Harvey (Montréal), l'actrice et activiste Jameela Jamil (Royaume-Uni) et l'entrepreneur Gary «GaryVee» Vaynerchuk (États-Unis).

C2 En ligne proposera 45 conférenciers invités et plus de 40 conférences et activités interactives réparties sur 10 jours d'événement. Certaines activités seront offertes gratuitement via les plateformes web de C2, permettant d'offrir l'expérience à un public encore plus vaste.

Faits saillants C2 En ligne 2020 :

C2 En ligne proposera plus de 40 conférences et activités interactives.

C2 En ligne comptera sur la présence de 45 conférenciers invités.

Certaines activités seront offertes gratuitement, via les plateformes web de C2, ce qui est une première pour le contenu C2, et qui permet d'offrir l'expérience à un public encore plus vaste.

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal a vu le jour pour aider les leaders à façonner l'avenir du monde des affaires et à faire avancer la société. Cet organisme à but non lucratif rassemble une communauté riche et diversifiée de dirigeants, d'innovateurs et d'acteurs de changement dans le but de favoriser l'innovation et le progrès. Lors de son événement-phare annuel - et maintenant en format numérique avec C2 En ligne - C2 Montréal explore les chaînons créatifs unissant commerce, science, société et environnement. C2 propose ainsi du contenu progressif et inspirant dans un environnement hautement créatif, autant en présentiel qu'en ligne, conçu pour sortir les participants de leur zone de confort. Nommé «Événement canadien», «Événement commercial» et «Expérience Kick A**» au gala Eventex en 2018 et 2019, ainsi que «Meilleur événement dans l'industrie de la publicité et du marketing au Canada» en 2019 par BizBash, C2 Montréal est beaucoup plus qu'une simple conférence. Imaginé par l'agence créative Sid Lee en collaboration avec le Cirque du Soleil, C2 Montréal représente une communauté de 100 000 leaders, dont plus de 7500 participants issus d'une soixantaine de pays et de plus de 34 industries, qui partagent la conviction que le succès des entreprises va de pair avec les progrès de la société. L'événement se traduit par plus de 650 millions de dollars en transactions commerciales et en impact économique par année.

