La coentreprise CDI de SNC-Lavalin conclut une entente pour la mise hors service de la centrale nucléaire Oyster Creek aux États-Unis

MONTRÉAL, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Comprehensive Decommissioning International, LLC (CDI), une coentreprise de SNC-Lavalin (TSX: SNC) et Holtec International, a obtenu son premier contrat commercial, d'une valeur de centaines de millions de dollars, pour la mise hors service de la centrale nucléaire Oyster Creek à Lacey Township, dans Ocean County, au New Jersey. En vertu du contrat avec Holtec, CDI sera responsable de la mise hors service, de la démolition et du nettoyage du site. Les travaux commenceront cette année, maintenant que la propriété du site a été transférée à Holtec.

« CDI est heureuse d'accueillir environ 200 anciens employés d'Exelon dans son équipe, a déclaré Kelly Trice, président de CDI. Leurs connaissances de la communauté locale et de la centrale Oyster Creek, combinées à l'approche de mise hors service accélérée de CDI, garantiront la restauration du site pour sa réutilisation dans les plus brefs délais. »

CDI vise à mettre hors service et à démanteler le site de manière sécuritaire et efficace en moins de dix ans grâce à des technologies novatrices. Une planification et une gestion de projet solides permettront à CDI de mettre en place un programme de mise hors service prévisible.

« Ce n'est que le début de ce qui s'annonce un avenir prometteur pour CDI dans la mise hors service de réacteurs et un excellent exemple des contrats basés sur les services que peut exécuter CDI, a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Nous sommes de fervents promoteurs de l'avenir de l'énergie nucléaire sans émission de carbone, partout dans le monde, par l'entremise du savoir-faire et des technologies de pointe que nous offrons aux projets de construction de centrales nucléaires et de remise en état pour prolonger leur durée de vie. Cependant, la mise hors service devient également une partie importante de nos activités. Aux États-Unis seulement, on trouve près de 100 réacteurs nucléaires. »

La Nuclear Regulatory Commission (NRC) des États-Unis a approuvé le transfert de la licence d'Oyster Creek d'Exelon à Holtec en juin 2019, et la propriété de la centrale a été transférée le 1er juillet. Des ententes ont également été conclues entre Holtec et Entergy pour les réacteurs nucléaires des centrales d'Indian Point, dans l'État de New York, de Palisades, dans le Michigan, et de Pilgrim, dans le Massachusetts. CDI assumera le rôle d'entrepreneur général de mise hors service après la fermeture de chaque centrale.

À propos de CDI

Comprehensive Decommissioning International, LLC (CDI), dont le siège social est à Camden au New Jersey, est une coentreprise entre Holtec International (USA) et SNC-Lavalin (TSX :SNC). CDI aspire à devenir un leader de l'industrie de la mise hors service en offrant des solutions complètes de projets pour la mise à la retraite accélérée des centrales nucléaires. Les activités de CDI à l'échelle mondiale mettent de l'avant une expertise et des innovations technologiques visant à protéger le public d'une manière sécuritaire, éthique et responsable sur le plan environnemental. CDI est déterminée à enrichir les communautés au sein desquelles elle exerce ses activités en ayant recours à des pratiques commerciales durables sur le plan financier, et qui lui permettent de maintenir les obligations qu'elle assume à titre de gérante digne de confiance de déchets nucléaires. www.cdi-decom.com

À propos de Holtec International

Holtec International est une entreprise privée de technologies énergétiques ayant des centres d'opérations en Floride, au New Jersey, dans l'Ohio et en Pennsylvanie aux États-Unis, et sur le plan international, au Brésil, à Dubai, en Inde, en Afrique du Sud, en Espagne, au Royaume-Uni et en Ukraine. Les activités de Holtec sont principalement concentrées dans l'énergie nucléaire. Holtec joue un rôle prépondérant depuis les années 1980 en densifiant le stockage dans les piscines de combustible épuisé des centrales nucléaires, retardant parfois jusqu'à 20 ans la nécessité et le coût de mise en place d'autres mesures, et ce pour plus de 110 réacteurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Le stockage à sec et le transport de combustible nucléaire sont d'autres domaines pour lesquels Holtec est reconnu comme innovateur de premier plan et chef de file de l'industrie avec une part dominante du marché et une présence active dans dix-huit pays. Parmi les nouvelles technologies mises en œuvre par la compagnie, il faut citer la première installation de stockage consolidé souterrain provisoire au Nouveau-Mexique et un petit réacteur modulaire sécuritaire de 160 mégawatts, le SMR-160. Le SMR-160 est conçu pour offrir une source d'énergie sans carbone à un prix concurrentiel, partout sur terre, y compris dans les régions ayant des problèmes d'approvisionnement en eau. Holtec est également un important fournisseur d'appareils à pression spécialisés et d'équipements échangeurs de chaleurs essentiels comme des condenseurs à air, des générateurs de vapeur, des chauffe-eau d'alimentation et des condenseurs refroidis à l'eau. Pratiquement tous les produits de la compagnie sont construits dans ses trois grandes usines de fabrication aux États-Unis et une en Inde. Grâce à une solide expérience de rentabilité continue et de croissance régulière depuis sa création en 1986, Holtec n'a pas d'antécédents de dette à long terme et bénéficie d'une cote de crédit en platine sur les marchés financiers. Près de 100 brevets américains et internationaux protègent la propriété intellectuelle de la compagnie de ses concurrents et offrent une stabilité prévisible à ses activités. Pour en savoir plus sur Holtec International, visitez : www.holtecinternational.com

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. La vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. À partir de bureaux situés dans le monde entier, nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources. www.snclavalin.com

