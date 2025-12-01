La COCQ-SIDA dévoile le nouveau site jesuisseropo.org, conçu avec et pour les personnes vivant avec le VIH du Québec

MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2025, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) dévoile la nouvelle version de son site Web Je suis séropo ( jesuisseropo.org ). Créé fin 2011, le site a fait l'objet d'une refonte complète en 2024-2025, afin de devenir le premier lieu central d'information et d'expression pour toutes les personnes séropositives du Québec.

Le nouveau jesuisseropo.org est le premier site Web conçu avec et pour les personnes séropositives du Québec. Il leur offre de l'information et, surtout, un espace pour s'exprimer, anonymement ou non. (Groupe CNW/COCQ-SIDA)

À l'origine : un blogue pour sensibiliser la population générale

Le blogue Je suis séropo a d'abord servi de plateforme à la campagne de sensibilisation « C'est le sida qu'il faut exclure, pas les séropositifs. » Cette campagne a vu la production de 14 témoignages vidéo, où des porte-paroles parlaient de leur vie avec le VIH et, surtout, en-dehors de ce dernier. De nombreux billets de blogue ont aussi été rédigés par des personnes vivant avec le VIH et des allié•es.

Aujourd'hui : un lieu d'information et d'expression pour les personnes séropositives

En 2024-2025, un comité consultatif, le comité Parole positive, a été formé, et un sondage a été soumis aux personnes séropositives du Québec. Il a ainsi été décidé que le nouveau site devrait:

s'adresser aux personnes séropositives avant tout; fournir de l'information fiable sur la vie avec le VIH au Québec aujourd'hui; permettre aux personnes séropositives de s'exprimer, anonymement ou non; avoir une identité visuelle à la fois moderne et pérenne.

C'est avec le Club Sexu que la COCQ-SIDA a travaillé pour faire de cette vision une réalité. Le site contient aujourd'hui dix sections informatives et un espace de témoignage intitulé Histoires partagées . Toutes les personnes séropositives du Québec peuvent contribuer à cet espace, à travers un court formulaire. Les témoignages soumis apparaîtront dans une grille dynamique, pensée pour éviter toute hiérarchie et ainsi rappeler que toutes les voix sont égales.

« En ligne comme ailleurs, on a tendance à parler du VIH sans donner le micro aux personnes directement concernées. Il peut en résulter de la désinformation, voire des propos discriminatoires. Nous voulons contrer cette tendance. Avec jesuisseropo.org , nous voulons donner aux personnes séropositives de la province une tribune d'expression, en plus d'une source d'information », dit Thérèse Yelle, responsable des contenus numériques à la COCQ-SIDA.

Les porte-paroles Je suis séropo reviennent sur leur première vidéo

Pour lancer la nouvelle ère des Histoires partagées mais aussi faire le pont entre la naissance de Je suis séropo et aujourd'hui, la COCQ-SIDA a demandé aux porte-paroles de 2012-2013 de réagir à leur vidéo. Cinq d'entre eux ont répondu à l'appel. Ainsi, Bruno , Donald , Jacques , Ken et Yves racontent dans de nouvelles capsules où ils en sont en 2025. La COCQ-SIDA les remercie et espère que d'autres personnes vivant avec le VIH seront encouragées à témoigner, anonymement ou non. Elle rappelle qu'elle offre un accompagnement au témoignage pour toute personne qui le souhaite.

À propos de la COCQ-SIDA

La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois impliqués dans la lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter, soutenir, consolider et promouvoir l'action communautaire autonome face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois.

SOURCE COCQ-SIDA

Pour plus d'information, contactez : Thérèse Yelle (elle/she/her), Responsable des contenus numériques au secteur des communications de la COCQ-SIDA et chargée du projet de refonte Je suis séropo, [email protected], 514 968 8278