BEVERLY HILLS, Californie, 6 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Allied Identity et SICPA, membres fondateurs de la coalition Vaxtrac, ont annoncé l'ajout de nouveaux membres. La coalition s'efforce de renforcer la capacité des collectivités du monde entier à intervenir de façon sécuritaire en cas d'éclosion de COVID-19 et de futures maladies infectieuses.

En 2020, la coalition a créé Vaxtrac en réponse à la fraude de la « carte jaune » de vaccination utilisée pour les voyages internationaux. Vaxtrac s'attaque aux défis sans précédent créés par la COVID-19 combinés aux systèmes de gestion de la vaccination désuets. Vaxtrac offre une vision holistique en temps réel de la santé de la population en fournissant une validation des données éprouvée, en donnant aux personnes le contrôle de leurs propres dossiers et en éliminant la possibilité de fraude du système. Les données d'authentification individuelles sont protégées par la technologie éprouvée CERTUS® myHealth Pass de SICPA, qui crée un sceau numérique protégé par chaîne de blocs dans un code QR unique qui est facile à vérifier, à l'épreuve des modifications et lié à une identité unique.

Contrairement aux autres solutions qui reposent sur une base de données centralisée, Vaxtrac offre une approche décentralisée, semblable au système utilisé pour les permis de conduire, qui fonctionne de façon indépendante ou qui agit comme une extension des systèmes d'information sur l'immunisation actuellement exploités par les gouvernements des États, des territoires et des provinces. Vaxtrac fournit des données anonymes sécurisées pour les politiques publiques qui ne sont pas vues ou traitées par les grandes entreprises technologiques et permet aux individus de conserver leurs authentifiants personnels sur un téléphone intelligent, sur un bout de papier ou sur une carte de plastique à partager à leur discrétion.

La coalition Vaxtrac est heureuse d'accueillir les nouveaux membres suivants qui renforceront la capacité des collectivités à répondre aux priorités en matière de santé publique :

American Banknote Corporation (ABCorp) , une entreprise établie aux États-Unis qui soutient les gouvernements et les organisations de calibre mondial en leur offrant des solutions de paiement et d'authentification sécurisées depuis plus de deux siècles;

, une entreprise établie aux États-Unis qui soutient les gouvernements et les organisations de calibre mondial en leur offrant des solutions de paiement et d'authentification sécurisées depuis plus de deux siècles; Africa 'nity Group, une société sénégalaise de solutions d'ingénierie numérique qui dispose de technologies de réseaux et de télécommunications axées sur des secteurs tels que l'éducation, l'énergie, la sécurité et la défense, la santé, l'ingénierie civile, l'agriculture et l'hydraulique;

une société sénégalaise de solutions d'ingénierie numérique qui dispose de technologies de réseaux et de télécommunications axées sur des secteurs tels que l'éducation, l'énergie, la sécurité et la défense, la santé, l'ingénierie civile, l'agriculture et l'hydraulique; AfriDOKTA, la première plateforme hybride de télémédecine et de santé mobile en Afrique ;

la première plateforme hybride de télémédecine et de santé mobile en Afrique ; Corvus Biometrics , une entreprise établie au nord de la Virginie, détenue par d'anciens combattants, qui se concentre sur la prestation et l'administration de solutions sécuritaires de gestion de la biométrie et de l'identité à l'échelle mondiale;

, une entreprise établie au nord de la Virginie, détenue par d'anciens combattants, qui se concentre sur la prestation et l'administration de solutions sécuritaires de gestion de la biométrie et de l'identité à l'échelle mondiale; eHealth Africa , un organisme à but non lucratif de premier plan qui œuvre dans toute l'Afrique pour renforcer les systèmes de santé grâce à la fourniture de tests et de vaccins combinés à des laboratoires locaux de classe mondiale qui offrent des services sur mesure et à la mise en œuvre de solutions basées sur les données;

, un organisme à but non lucratif de premier plan qui œuvre dans toute l'Afrique pour renforcer les systèmes de santé grâce à la fourniture de tests et de vaccins combinés à des laboratoires locaux de classe mondiale qui offrent des services sur mesure et à la mise en œuvre de solutions basées sur les données; Equity Health Services , un fournisseur canadien de solutions de soins de santé stratégiques et opérationnelles, y compris des services de diagnostic et de santé mobiles pour les gouvernements, les collectivités autochtones et un éventail d'industries du secteur privé;

, un fournisseur canadien de solutions de soins de santé stratégiques et opérationnelles, y compris des services de diagnostic et de santé mobiles pour les gouvernements, les collectivités autochtones et un éventail d'industries du secteur privé; eTranzact, la principale plateforme de traitement des paiements au Nigéria;

la principale plateforme de traitement des paiements au Nigéria; FaceDrive, une plateforme avancée de recherche des contacts qui intègre des capacités d'intelligence artificielle et permet aux utilisateurs de repérer les personnes exposées et de prédire les modèles de propagation pour toutes les souches de COVID-19, fournissant ainsi les outils nécessaires pour atténuer les risques de fermeture;

une plateforme avancée de recherche des contacts qui intègre des capacités d'intelligence artificielle et permet aux utilisateurs de repérer les personnes exposées et de prédire les modèles de propagation pour toutes les souches de COVID-19, fournissant ainsi les outils nécessaires pour atténuer les risques de fermeture; MedRespond, la principale entreprise de communications en ligne dans le domaine des soins de santé qui combine l'intelligence artificielle à des fonctions de recherche et de diffusion en continu pour éduquer et informer les patients et les équipes de soins de santé;

la principale entreprise de communications en ligne dans le domaine des soins de santé qui combine l'intelligence artificielle à des fonctions de recherche et de diffusion en continu pour éduquer et informer les patients et les équipes de soins de santé; PASP, offre l'une des plateformes de cartes d'identité les plus sûres au monde, qui assure la protection de l'identité au moyen d'authentifiants physiques sécurisés, et des services de données pour les gouvernements du monde entier;

offre l'une des plateformes de cartes d'identité les plus sûres au monde, qui assure la protection de l'identité au moyen d'authentifiants physiques sécurisés, et des services de données pour les gouvernements du monde entier; Twin Technology, une entreprise établie au Royaume-Uni et en Afrique qui génère de l'innovation à l'échelle mondiale et propose des technologies émergentes aux marchés. L'entreprise se consacre à simplifier le monde complexe des TI et à fournir des services axés sur la continuité des activités, afin de créer un avantage concurrentiel tout en atténuant les risques et en protégeant la valeur commerciale grâce à un soutien et à des solutions informatiques de pointe.

« Vaxtrac est un outil essentiel qui s'inscrit dans le cadre de l'effort complexe visant à enregistrer de façon sûre et fiable l'état de vaccination des personnes et à fournir des données utiles pour améliorer la santé de la population. Il est d'autant plus essentiel que les responsables des gouvernements, des entreprises et de la santé publique à l'échelle mondiale cherchent des moyens d'assurer une gestion sécuritaire des voyages internationaux et des activités commerciales qui sont encore à risque », a déclaré Jeff Hattara, fondateur et chef de la direction d'Allied Identity. « Ensemble, les membres de la coalition Vaxtrac mettent à profit leur expertise et leurs solutions uniques pour veiller à ce que des solutions éprouvées et sûres de gestion de la vaccination et de reconnaissance des authentifiants soient offertes aux marchés qui en ont besoin pour les aider à se rétablir du COVID-19 et à réagir aux futures éclosions de maladies infectieuses. »

À propos de l'Allied Identity

Allied Identity rend les organisations et les gouvernements plus intelligents en leur fournissant des composants logiciels importants qui garantissent l'identité absolue des personnes et des biens. Allied Identity assure la sécurité de ces identités pour un usage spécifique, en veillant à une affectation appropriée des ressources et en permettant une intégrité réelle des transactions dans tous les domaines. La Allied Identity Platform Suite offre des authentifiants éprouvés et certifiés, et des signatures électroniques et des mécanismes d'authentification qui travaillent de concert à la réalisation de chaque étape du processus au sein d'un solide écosystème d'identité. Ces activités améliorent radicalement les soins de santé, les services d'urgence et la répartition des prestations.

www.alliedidentity.com

www.vaxnverify.com

À propos de SICPA

SICPA est un fournisseur mondial fiable de solutions d'authentification, de traçabilité et de vérification, qui protège la majorité des billets de banque et des authentifiants et des milliards de produits réglementés contre la contrefaçon et la fraude dans le monde. CERTUS®, la solution innovante de sécurité des documents de SICPA, délivre des authentifiants sécuritaires qui facilitent la vérification universelle et la gestion à distance. Fondée en 1927, SICPA est présente dans le monde entier. Son siège social mondial est situé à Lausanne, en Suisse, et son siège social américain est à Springfield, en Virginie.

www.sicpa.com

www.certusdoc.com

www.vaxnverify.com

